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IMF'in raporu sonrası Asya hisse borsaları düştü

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü düşürmesi üzerine, Asya-Pasifik bölesindeki hisse senedi borsaları düştü.

25 Haziran 2020 Perşembe 11:38
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IMF'in raporu sonrası Asya hisse borsaları düştü

İSTANBUL - IMF, 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü 1.9 puan daha indirerek, Nisan ayında yüzde 3.0 olarak belirlediği daralmayı yüzde 4.9 düzeyine kadar indirdi. IMF'in yeni raporunda, gelecek yıl için küresel ekonomik büyüme öngörüsü de, yüzde 5.8 düzeyinden yüzde 5.4 büyüme düzeyine indirildi.

Japonya Ekonomi Ticaret ve Endüstri Bakanlığı da, ülkede sanayi üretiminin Nisan ayında yüzde 6.4 daraldığını açıkladı. 

Gelişmelerle Japonya'da Nİkkei 225 Endeksi yüzde 1.09 ve Güney Kore borsasında da Kospi endeksi yüzde 1.76 düştü. Avustral'da S&P/ASX 200 Endeksi'ndemi düşüş de yüzde 2.14'ü buldu.

Tatil nedeniyle Çin ve Hong Kong'daki borsalarda bugün işlem yapılmıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Asya Hisse BorsasıUluslararası Para Fonu
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