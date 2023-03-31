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IMF'den Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık finansman paketine onay

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık finansman paketini onayladı.

31 Mart 2023 Cuma 22:10
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IMF'den Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık finansman paketine onay

    

Washington

IMF'den yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik toplam 115 milyar dolarlık destek paketinin bir parçası olarak 48 ay süreli 15,6 milyar dolarlık finansmanın onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu kararının yaklaşık 2,7 milyar doların derhal ödenmesine izin verdiği aktarıldı.

Söz konusu finansman paketiyle son derece yüksek bir belirsizlik döneminde ekonomik ve finansal istikrarın sürdürülmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, borç sürdürülebilirliğinin sağlanması ve Ukrayna'nın savaş sonrası dönemde Avrupa Birliği'ne (AB) katılım yolundaki toparlanmasını destekleyen reformların teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

IMF, söz konusu finansman paketi için Ukrayna ile anlaşma sağlandığını geçen hafta duyurmuştu.

Ukraynalı yetkililerin talebi üzerine Gavin Gray liderliğindeki IMF heyetinin 8-15 Mart'ta Polonya'da Ukraynalı yetkililerle 4 yıllık bir ekonomik program hakkında görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
UluslararasıParaFonuUkraynadestekpaketi
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