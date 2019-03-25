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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.3 puan yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) Mart ayında, bir önceki aya göre 0.3 puan yükselerek yüzde 74.3 düzeyine çıktı.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.3 puan yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) Mart ayında, bir önceki aya göre 0.3 puan yükselerek yüzde 74.3 düzeyine çıktı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:22
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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.3 puan yükseldi

Merkez Bankası'nın verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 74.7 düzeyine yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Imalat Sanayi
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