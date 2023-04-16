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İlk çeyrekte toplam otomobil üretimi yüzde 34 artış gösterdi

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 366 bin 597, otomobil üretimi ise yüzde 34 artışla 222 bin 51 adede ulaştı.

16 Nisan 2023 Pazar 17:43
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İlk çeyrekte toplam otomobil üretimi yüzde 34 artış gösterdi
İstanbul

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-mart dönemine ait üretim ve ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 366 bin 597 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 34 artarak 222 bin 51 seviyesinde gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 382 bin 504 adedi gördü.

Kapasite kullanım oranlarında artış

Yılın ilk üç aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 19 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 5’lik büyüme yaşandı. Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 90, otobüs-midibüs grubunda yüzde 43 ve traktörde yüzde 83 seviyesinde belirlendi.

İhracat yüzde 17 artarak 8,8 milyar dolara ulaştı

Yılın ilk üç aylık döneminde toplam otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 13 artarak 253 bin 828 adet düzeyinde kaydedildi. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarken, ticari araç ihracatı yüzde 4 geriledi. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 5 bin 229 adet olarak gerçekleşti.

"İlk çeyreği son derece olumlu rakamlarla kapattık"

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmesine yer verilen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, şunları kaydetti:

"İlk çeyreği son derece olumlu rakamlarla kapattık. Hem ihracat hem iç piyasa için bu böyle diyebiliriz. Her iki tarafta da oldukça kuvvetli sonuçlarımız var. Geçen seneye göre ilk 3 ayda üretimimiz yüzde 21 artışla 367 bin adetlik mertebeye ulaştı. Aynı paralelde kapasite kullanımında yüzde 63’ten yüzde 74'e çıktı. İhracat- iç piyasa ikisi beraber artış yönüne hareket ediyorlar. İhracatta da adetsel olarak yüzde 13'lük artışımız var. Tutarsal olarak da yüzde 17'lik bir artışla 8,8 milyar dolarlık ilk 3 aylık ihracat rakamlarını elde etmiş olduk."

AA

Son Güncelleme: 16.04.2023 17:47
Anahtar Kelimeler:
OtomobilüretimiTürkiyeOtomotivSanayisi
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