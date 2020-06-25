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İlk Boz Fıstığına  Cumhuriyet Altını

Gaziantep Nizip ilçesinde Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, Yılın ilk boz Antep fıstığı üreten çiftçiye altınla ödüllendirdi.

25 Haziran 2020 Perşembe 10:30
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İlk Boz Fıstığına  Cumhuriyet Altını

HABER: DİNÇER KARACALAR


Nizip Ziraat Odası Genel Sekreteri Ziraat Mühendisi Fatih Altunses’in katılımı ile Nizip Ziraat Odasında düzenlenen törende, ilk boz Antep fıstığını üreten Kıraçgülü kırsal mahallesinden Atalay Sönmez’e altınını verdi.


Altunses, yaptığı açıklamada,  Nizip Ziraat Odası Başkanımız Sıddık Durmaz `ın il dışında olduğunu burada olsaydı kendisi çiftçimize altını takdim edecekti. Antep fıstığının merkezi Nizip ilçesinde  2020 yılı fıstık mahsulünün bütün çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Emek ve azimle ilk boz Antep fıstığını üreten üretici Atalay Sönmez’i tebrik eden. Genel Sekreter Altunses, bütün çiftçilerden aynı performansı beklediğini ifade etti.

Atalay Sönmez ise yılın ilk boz Antep fıstığını odaya getirmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Törende daha sonra Genel Sekreter Fatih Altunses, Atalay Sönmez altın ödülünü taktı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.06.2020 10:39
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