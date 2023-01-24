İlk altın külçesi dökümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek

İSTANBUL - GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 30 Aralık 2022 tarihli KAP açıklamasında, Söğüt altın madeni sahasında 2022 sonu hedefine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelinmiş olduğunun duyurulduğu anımsatıldı.
Açıklamada, ''Bu çalışmaların sonucu olarak, bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları AŞ uhdesinde bulunan Söğüt altın madeni sahasındaki ilk altın külçesi dökümünün (tesis açılışı) Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 27 Ocak 2023 Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.'' denildi.
AA