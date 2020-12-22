Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1395
ALTIN
460.982
DOLAR
7.6671
STERLİN
10.2842
EURO
9.3713
Yurtdışı dijital pazarlama hizmeti alınacak
Yurtdışı dijital pazarlama hizmeti...
Fırat Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi 41 Öğretim...
94 adet bina inşaatı yaptırılacak
94 adet bina inşaatı...
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
İş fırsatları için hemen tıkla!

İkinci ihracat treni Çin yolunda

Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni, içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüklü 42 vagon/konteyner ile gece Ankara'ya geldi. Tren, burada yapılan işlemlerinin ardından saat 02.20'de Çin'e gitmek üzere hareket etti.

22 Aralık 2020 Salı 09:52
4 Okunma
İkinci ihracat treni Çin yolunda

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 Aralık'ta İstanbul'dan Çin'e uğurlanan ilk ihracat treninin, toplam 8 bin 693 kilometre yol katedip, 19 Aralık'ta Çin'in Xi'an şehrine ulaştığı bildirildi. Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat yük trenin de akşam saatlerinde Çerkezköy'den yola çıktı. Tren, 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüküyle gece saat 01.40'ta Ankara Garı'na geldi. İhracat treni yaklaşık 40 dakika süren işlemlerin ardından saat 02.20'da Ankara'dan Çin'e hareket etti. 

8 BİN 693 KİLOMETRE YOL KATEDECEK

Türkiye ile Çin arasında transit taşımacılık yapacak olan ihracat treninin takip edeceği güzergâh bilgileri de paylaşıldı. Ankara'dan hareket ettikten sonra Kırıkkale-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars güzergâhını izleyecek tren, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak. Trenin yurt dışı parkuru ise, sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak. Tren, toplam 42 konteyner içinde beyaz eşya (soğutucu) taşıyacak ve toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeÇinIhracat Treni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı'
'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı'
Patent başvurularında azalma, marka da ise artış oldu
Patent başvurularında azalma, marka da ise artış oldu
Ak-Kim, sürdürülebilirlik alanında ‘altın’ seviyesine yükseldi
Ak-Kim, sürdürülebilirlik alanında ‘altın’ seviyesine yükseldi
Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı
Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı
7 Trilyon Dolara Koşan Dünya E-Ticaret Pazarının DNA’sı değişiyor
7 Trilyon Dolara Koşan Dünya E-Ticaret Pazarının DNA’sı değişiyor
Karadenizli çiftçinin yüzü  kurutulmuş kivi ile güler  
Karadenizli çiftçinin yüzü  kurutulmuş kivi ile güler  
Fed faizleri sabit bıraktı
Fed faizleri sabit bıraktı
TCMB: Kur amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapılmayacak
TCMB: Kur amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapılmayacak
Volkswagen’den İbrahim Ulusoy’a iş teklifi
Volkswagen’den İbrahim Ulusoy’a iş teklifi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma