İkinci el otoda martta en çok satılan markalar belli oldu

İstanbul

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Fiat en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 28 artışla 189 bin 643 adet oldu.

Mart ayında şubat ayına kıyasla satışlar yüzde 50 artarken, Ocak-Mart 2023 toplamında satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış kaydedildi.

En çok satılan 10 marka pazardan yüzde 77 pay aldı

İkinci el online pazarda martta en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 24 bin 593'le Fiat oldu. Fiat'ı 24 bin 557 adetle VW ve 24 bin 195 adetle Renault takip etti.

Satış sıralamasında 18 bin 408 adetle Ford, 9 bin 970 ile Opel, 9 bin 763 adetle BMW, 9 bin 213 adetle Peugeot, 9 bin 56 adetle Hyundai, 8 bin 654 adetle Mercedes Benz ve 7 bin 153 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 189 bin 643 adet aracın yüzde 77’sini söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi

Egea yine ilk sırada

İkinci el online binek araç pazarında martta toplam 152 bin 868 satış gerçekleşti. Fiat Egea 8 bin 242 adetle mart ayında da yine en çok tercih edilen model oldu.

Egea'yı, 7 bin 469 adetle Renault Clio, 6 bin 714 satışla VW Passat, 6 bin 566 adetle Renault Megane, 4 bin 750 adetle Ford Focus, 4 bin 571'le Toyota Corolla, 4 bin 316 satışla Opel Astra, 3 bin 498'le VW Golf, 3 bin 451 adetle BMW 5 Serisi ve 3 bin 319 adetle de BMW 3 Serisi takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 35'ini oluşturdu.

En çok tercih edilen hafif ticariler

Online pazarda geçen ay 36 bin 775 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Fiat Doblo, 5 bin 695 adetle mart ayında da en çok tercih edilen model oldu.

Ford Transit/Tourneo Courier, 4 bin 930 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 4 bin 719 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 2 bin 581 satışla VW Cady, 2 bin 397 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 17 satışla VW Transporter, 1.649 satışla Renault Kangoo, 1.306 adetle Peugeot Partner, 1.265 adetle Ford Transit ve 1.132 adetle Citroen Berlingo izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 75'ini oluşturdu.

Türkiye pazarı satış hızı, martta ortalama 36 gün olurken, en hızlı satılan marka 27 günle Fiat oldu. En yavaş satılan marka ise 51 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.