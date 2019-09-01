Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96718
ALTIN
285.074
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0363
EURO
6.4044
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Rize'de kaybolan 6 kişi aranıyor
Rize'de kaybolan 6 kişi aranıyor
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-1
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-1
‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’’  ANADOLU’YA AÇILIYOR
‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’’  ANADOLU’YA AÇILIYOR
HARBİYE’DE MURAT DALKILIÇ RÜZGARI ESTİ
HARBİYE’DE MURAT DALKILIÇ RÜZGARI ESTİ
İş fırsatları için hemen tıkla!

İkinci el araçlarda yeni dönem

İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor

İkinci el araçlarda yeni dönem

İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor

01 Eylül 2019 Pazar 12:20
12 Okunma
İkinci el araçlarda yeni dönem

DÜZCE, (DHA)

Karayolları  Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) tarife uygulama esasları Eylül ayından itibaren değişiyor. İkinci el araç alacaklar daha önce 15 gün satıcının sigortasını kullanabilirken, değişiklikle yeni alıcının aracı aldığı gün sigortasını yaptırması gerekiyor.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yani bilinen adıyla Trafik Sigortası'nda tarife uygulama esasları Eylül ayı itibari ile değişiyor. Bundan sonra ikinci el araç alacak olanlar, satıcıdan aracı alır almaz sigorta yaptırması gerekecek. Yapılan değişiklik hakkında bilgiler veren ve Düzce’de sigorta acentesi olarak hizmet veren Sigortacı Barış Gümüş, daha önce satıcıların 15 günlük sigortalarının kullanıldığı fakat alıcının 15 gün içerisinde sigorta yaptırmadığında yaptığı kaza ve benzeri işlerin satıcının sigortasına yansıdığını ve satıcının daha sonraki araç alışında priminde sıkıntı yaşadığı için düzenleme yapıldığını dile getirdi.

Gümüş, “15 Günlük sigorta trafik sigortası içindeki teminattı. Yani noter satışından sonra satıcının trafik sigortasını yeni alıcı 15 gün süre ile kullanabiliyordu. Şu anda da kullabiliyor ama Eylül ayı itibari ile bu 15 günlük kısmı artık kullanamayacak. Yeni alıcı anında aldığı gün sigortasını kesmek zorunda kalacak. Yasa ile bu duyurulmuş durumda. Eylül itibari ile bu uygulama başlamış olacak. Burada şöyle düşünülmüştü. Yeni alıcının mağdur olmaması için yıllardır böyle bir uygulama yapılıyordu. İnsanlar başka illerde veya noterden çıktıklarında hemen sigortalarını yaptırmıyorlardı. Aldıkları kişinin sigortalarını kullanabiliyorlardı. Bu alıcılar için bir avantaj ama satıcılar için bir dezavantaj oluşturmaya başlamıştı. Dezavantajı şu satıcılar için; kendilerinin sigortaları kullanıldığı için herhangi bir kaza anında ödeme satıcı tarafındaki sigortadan yapıldığı için o kişi daha sonra araç aldığında farklı pirim artışı ile karşı karşıya kaldığı için bu sıkıntı oluşturmaya başladı. Dolayısı ile de devlet ve hazine bunu düzenleyerek yeni bir düzenleme ile alıcıların artık sigortalarını hemen kesmesini istiyor. Yani satıcının 15 günlük sigortasını Eylül ayından itibaren kimse kullanamayacak” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İkinci ElAraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turhan’dan İstanbul-İzmir otoyolu açıklaması
Turhan’dan İstanbul-İzmir otoyolu açıklaması
Memur maaşlarının zam oranları belli oldu
Memur maaşlarının zam oranları belli oldu
Dış ticaret açığı geriledi
Dış ticaret açığı geriledi
Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta yüzde 7.9 artışla 87.1 puanda
Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta yüzde 7.9 artışla 87.1 puanda
MB rezervleri Temmuz’da yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolar
MB rezervleri Temmuz’da yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolar
Dolar 5.82, euro 6.47 ve sterlin 7.16 lirada
Dolar 5.82, euro 6.47 ve sterlin 7.16 lirada
'Ata Tohumu Projesi'nin lansmanı yarın yapılacak
'Ata Tohumu Projesi'nin lansmanı yarın yapılacak
Antalya Havalimanı'nı 7 ayda 18 milyon yolcu kullandı
Antalya Havalimanı'nı 7 ayda 18 milyon yolcu kullandı
"Mağduriyet yaşayan tüketicilerin yüzde 30’u hiç hak aramıyor"
"Mağduriyet yaşayan tüketicilerin yüzde 30’u hiç hak aramıyor"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans