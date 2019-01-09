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İİB 2018 yılında 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) üzerinden yapılan ihracat, 2018 yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4.0 artışla 7 milyar 20 milyon dolara yükseldi.

İİB 2018 yılında 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) üzerinden yapılan ihracat, 2018 yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4.0 artışla 7 milyar 20 milyon dolara yükseldi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:27
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İİB 2018 yılında 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İSTANBUL - İİB'den yapılan ihracat, Aralık ayında, Kasım'a göre yüzde 13 artışla  628 milyon dolara çıktı.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği: Bir önceki yıla göre yüzde 8.0 artışla 1 milyar 925 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği: Bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 1 milyar 625 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği: 2018 yılında toplamda 157 ülkeye, 990 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, 2018 yılının Aralık ayında 33 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği: Bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 758 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Fındık Mamulleri İhracatçıları Birliği: Bir önceki Aralık ayına göre yüzde 40 arttışla 79 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi. Birlik, 2018 yılında toplamda 668 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İstanbul Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği: 2017’ye oranla ihracatını arttırarak 2018 yılında toplamda 367 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği: 2018 yılında 156 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, aynı yılın Aralık ayında 15 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, "Birlik olarak, 72 uluslararası fuara imza attık, 32 alım heyeti düzenledik, 67 eğitim faaliyeti ve seminer verdik. Üye firma sayımızı ikiye katlayarak 14 bin 90’a çıkarttık. 2019 yılında ihracatımıza yeni ülkeler, yeni pazarlar katarak, ihracatımızı 10 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İhracatçı BirlikleriIhracat
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