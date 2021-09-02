İhracatta yeni rekor!

ANKARA - Bakan Muş, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, ağustos ayının zaferlerle dolu bir ay olduğunu belirterek, "Bilindiği üzere, Dünya Bankası 2020 yılı için küresel ekonomide İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin ekonomik daralmanın yaşandığının altını çizmişti. Nitekim Covid-19 salgınının halen etkinliğini sürdürüyor olması, hammadde fiyatlarının yükselmesine ve bununla birlikte enflasyonun küresel düzeyde artışına sebebiyet vermektedir. Dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğü 2020 yılında, biz yüzde 1,8 oranında büyüyerek, G20 ülkeleri arasında ikinci en iyi performansı sergilemiştik. Çok şükür 2021 yılında da büyüme trendimiz güçlü bir şekilde sürüyor. Dün açıklanan verilere göre, 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile Türkiye ekonomisinde rekor bir büyüme kaydedilmiştir" dedi.

'NET İHRACATIN BÜYÜMEYE KATKISI 6,9 PUAN'

Bakan Muş, 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarındaki artışın içerisindeki ihracat katkısının yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl ikinci çeyrekte mal ve hizmet ihracatımız, yüzde 60 yükselişle büyümeye 10,8 puanlık katkıda bulunmuştur. Söz konusu değer, 1998 yılından itibaren açıklanan büyüme rakamlarına en yüksek ihracat katkısı olma özelliğini taşımaktadır. Böylelikle, gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yaklaşık yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet İhracatçılarımıza sağlayacağımız ilave destekler ve finansman imkanları ile uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Burada sevindirici bir gelişme olarak; yatırımların büyümeye olan katkısına baktığımızda ise 2020 yılının ikinci yarısından itibaren devam eden artış trendinin 2021 yılının ikinci çeyreğinde de devam ettiğini ve yatırımların büyümeye 5,4 puan katkı sağladığını görmekteyiz. Bu, büyümenin sağlam temeller üzerinde dengeli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğinin kanıtıdır. Sanayi üretimi, Avrupa Birliği'nde Haziran’da yıllık bazda yüzde 10,5 artarken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 23,9 artırmıştır. Bu artış ile ülkemiz, verileri açıklanan AB ülkelerinin tamamını geride bırakmıştır. Ülkemiz sanayisinin gelişme potansiyeline dikkat çeken diğer bir gösterge olan, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, yüzde 76,8 seviyesine yükselmiştir. Ekonomik Güven Endeksi Ağustos’ta son 39 ayın en yüksek değerine ulaşarak; 100,8’e yükselmiştir. Birçok ülkenin ekonomik göstergelerinin henüz pandemi öncesi seviyelere ulaşmadığı dikkate alındığında, ülkemizin ekonomik toparlanmasının gayet iyi durumda olduğu aşikârdır" diye konuştu.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Muş, İstanbul Ataşehir Hali'nde yaşanan olaya ilişkin, "Şunu evvela belirtmek isterim ki; Ticaret Bakanlığı olarak biz, piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara, tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızın kursağından geçecek ekmeğe gözünü diken fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız. Çarşıda, pazarda ve markette arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarıyla, vatandaşımızın cebine elini uzatanlardan hesap soracağız. Elbette serbest piyasa ekonomisinden yanayız. Ancak bu kuralsız ve sınırsız bir piyasa düzenini savunduğumuz anlamına gelmiyor. Serbest piyasa ekonomisinden ne kadar yanaysak, piyasa ekonomisinin kurallarını hiçe sayanların da bir o kadar karşısındayız. Bir takım yasadışı yollarla fahiş fiyat artışı yapanlara karşı Bakanlığımızın elindeki tüm enstrümanları kullanacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Biz dürüst çalışan esnafın, tüccarın, iş insanının sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz. Onların taleplerini ve sorunlarını sektör sektör dinlemeye, çözüm yolları üretmeye elbette devam ediyoruz. Bakın dün yüzde 21,7 ile rekor bir büyüme oranı açıklandı. Ülke olarak hepimiz bu büyüme oranından ve bu başarıdan memnuniyet duyarken, bazı çevreler hemen bu oranı küçümsemeye kalktı. Akla, mantığa ve izana sığmayacak birtakım argümanlarla bu büyüme oranının doğru olmadığını ispatlamaya çalıştılar. Büyüme oranıyla ilgili değerlendirme yapmak yerine çamur atma yoluna gittiler. Türkiye’nin her başarısında üzülen, Türkiye’nin krize girmesi için bir köşede sinsice ellerini ovuşturan, algı operasyonları yürüten bu anlayışın elbette yüzde 21,7 büyümeyi hazmetmesini bekleyemeyiz. Açıkça ifade edelim ki bu hazımsızlığın nedeni; Türkiye’nin başarısını kendi başarısızlığı olarak gören bir anlayıştan kaynaklanmaktır. Biz bu sakat anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

'YÜZDE 23,8 ARTIŞ İLE 23,2 MİLYAR DOLAR OLMUŞTUR'

Bakan Muş, ihracatta 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü performansın ağustos ayında da devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İhracatımız geçtiğimiz yılın ağustos ayına göre yaklaşık yüzde 52’lik artışla 18,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bu rakam ile en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz de 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır. Yıl sonunda da ihracatımızın 210 milyar dolara ulaşacağına olan inancımız da tamdır. 2021 yılı ocak-ağustos döneminde ise ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımızda yakaladığımız bu güçlü ivme ile pandemi öncesi performansını da geride bırakmış durumdayız. İhracatımız ağustos ayında 2019 yılı ağustos ayına göre de yüzde 43’lük bir artış sergilemiştir. Benzer şekilde, ocak-ağustos döneminde 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 20’lik bir artışa şahit oluyoruz. İthalatımız ise, ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artış ile 23,2 milyar dolar olmuştur. Ocak-ağustos dönemi ithalatımız, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 25,5 artışla 170 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Şu hususun memnuniyetle altını çizmek isterim ki; 2021 yılı ağustos ayında gerçekleşen 42,1 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek ağustos ayı dış ticaret hacmidir. Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Ağustos döneminde, geçtiğimiz yıla göre 6,9 puan artışla yüzde 82,5’e yükselmiştir. Bir zamanlar bu oranın yüzde 50’li seviyelerde olduğunu hatırlatmak isterim. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise; geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 15,1 puan artış ile yüzde 81,5’a ulaşmıştır."

'SANAYİDE ÇARKLAR TÜM HIZIYLA DÖNMEKTE'

Bakan Muş, "Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak–ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 29,8 milyar dolara gerilemiştir. İhracat tutarımız kadar, ihracata yönelen firma sayımızdaki artış da, ihracatın tabana yayılması açısından bizleri sevindirmektedir. Ocak-ağustos döneminde ihracat yapan firma sayısı yüzde 11 artışla 83 bine yaklaşmıştır. Tüm bu göstergeler, ülkemizin kalkınmasına yönelik verdiğimiz çabaların meyvesini almaya başladığımızı gösteriyor. Sanayide çarklar tüm hızıyla dönmekte, ülkemiz için üretim, ihracat ve istihdamın önünü açmaktadır" dedi.