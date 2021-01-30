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İhracatçılarımıza ilave destekler sağlıyoruz

Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza ilave destekler sağlıyoruz

30 Ocak 2021 Cumartesi 18:16
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İhracatçılarımıza ilave destekler sağlıyoruz

ANKARA (DHA)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara sağlanan ilave desteklere ilişkin, "Hedef ülke/sektör yaklaşımımız kapsamında 5 puan ilave destek sağlamamıza imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede bugün yayımlandı" dedi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pekcan, "İhracatçılarımızın özellikle de küresel ticarette yüksek potansiyel arz eden ülkelerdeki faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz. Hedef ülke/sektör yaklaşımımız kapsamında 5 puan ilave destek sağlamamıza imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Ayrıca bugün yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçı şirketlerimizin en etkin kullandığı uluslararası rekabetin geliştirilmesine yönelik desteklerimiz kapsamında dijital ortamda yapılacak iş geliştirme faaliyetlerini de destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ruhsar PekcanIhracat
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