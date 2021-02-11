İhracat treni ile taşınan yük 2020'de yüzde 34 arttı

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Türkiye’den; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Avusturya, Slovakya, Çekya, Almanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, İran ve hattaki diğer ülkelere, Rusya ve Çin’e blok yük trenleri işletiliyor.

Buna göre, ihracat treninin Pakistan ve Afganistan hattında da işletilmesi yönünde ise çalışmalar sürdürüyor. Çin-Türkiye arasında da toplam 11 blok konteyner treni çalıştırıldı.



ÇİN’E 3 İHRACAT TRENİ GİTTİ

Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni 4 Aralık’ta, ikinci tren de 21 Aralık’ta yola çıktı. Üçüncü ihracat treni de yola, Eti Maden’in boraks yüküyle yüklenerek çıktı.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden Rusya'nın başkenti Moskova’ya beyaz eşya yüklü ilk blok konteyner ihracat treni de 29 Ocak’ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez’ in katıldığı törenle Ankara’dan uğurlandı.

AVRUPA'YA YENİ BLOK YÜK TRENLERİ SEFERE KONULDU

Avrupa ile mevcut taşımaların seferleri artırılırken yeni blok yük trenleri sefere konuldu. Salgın döneminde karayolunda yaşanan kısıtlamalar özellikle demiryolu ile TIR dorsesi taşımacılığını ön plana çıkarttı. Türkiye ile Avrupa arasında yapılan TIR dorsesi mevcut tren sefer sayıları artırıldı, yeni tren seferleri hizmete kondu.

2020 YILINDA 10 BİN 266 ADET TIR KASASI TAŞINDI

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, özel tertibatlı vagonlarla, her vagonda 2 TIR kasası olmak üzere, 2020 yılında toplam 10 bin 266 adet TIR kasası taşındı. TIR kasası taşımacılığı, Çerkezköy ve Çatalca’dan devam ediyor. 2021 yılında ise İzmit/Köseköy’den de Marmaray Tüp Tünel geçişli TIR kasası trenleri işletilmeye başlanacak.

ULUSLARARASI YÜK TAŞIMALARINDA YÜZDE 34 ARTIŞ SAĞLANDI

Türkiye-Çin-Türkiye hattında bin 450 adet konteyner taşındı. İhracat treni ile, yaklaşık 2.5 milyon tonu Türkiye-Avrupa-Türkiye hattında olmak üzere, 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 34 artışla, toplam uluslararası taşıma 3.4 milyon tona ulaştı.

TAŞIMALARDA KİMYASAL, TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE GIDA MALZEMELERİ ÖN PLANDA

Uluslararası taşımalarda; kimyasal ürünler, gıda maddeleri, temizlik ürünleri, maden, demir-çelik ve ürünleri, tahıl, hububat, elektronik ürünler, beyaz eşya, otomotiv ürünleri, yaş sebze ve meyve gibi ürünler ön planda yer aldı.

TÜRKİYE-İRAN HATTINDA YÜZDE 60 ARTIŞ YAŞANDI

Türkiye-İran arasında salgın koşullarına rağmen günlük 3 tren işletilerek; 2020 yılında, önceki yıla göre yüzde 60’a karşılık gelen 210 bin ton artış ile toplam 564 bin ton yük taşındı.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, Türkiye-İran taşımalarının 2021 yılında 1 milyon tona çıkarılması, İran üzerinden de Çin’e yük taşınabilmesi için İran ve güzergahtaki diğer ülke demiryolları ile görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin sonunda, Türkiye’den Afganistan’a ilk ihracat treninin 2021 yılı içinde işletilmeye başlanması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Buna göre, İran üzerinden Türkiye-Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kapsamında, tarifeli yük tren seferlerinin yeniden başlatılması kararlaştırıldı. Türkiye-İran-Pakistan arasında karşılıklı işletilecek trenlerin tarifesi ve teknik gereksinimlerinin belirlenmesi ve planlama çalışmaları sürüyor.

ULUSLARARASI TAŞIMALARIN GELECEĞİ

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, Rusya ve Çin taşımalarının artırılması, ayrıca Pakistan ve Afganistan taşımalarının başlatılması yönünde çalışmalar sürüyor.

İran ve ilerisi ülkelere demiryoluyla yapılan yük taşımalarının 1 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

Bu arada, Sivas-Samsun demiryolu hattından tekrar tren işletmeciliğine başlanıldı; bunun sonucu olarak, Samsun limanından, özellikle Rusya ve Ukrayna’ya ihracat taşımalarında artış olması bekleniyor.

KARAİSMAİLOĞLU: GAYRETLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Ocak’ta düzenlenen treni uğurlama töreninde, demiryolunun, ülkelerin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Biz de bu bilinçle hareket ediyor, büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, erişim ağlarımızı genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı" demişti.