Ihlamurdan ekonomiye 2 milyon dolarlık katkı

ANKARA (DHA)

OGM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ıhlamur yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. OGM verilerine göre, Türkiye ormanlarında 2021 yılı sonu itibariyle 24 bin hektar alanda 441 ton faydalanılabilir ıhlamur bulunuyor.

Her yıl bahar aylarında çiçeklenen ıhlamur ağaçlarında toplama genellikle çiçeklenme dönemleri olan Haziran ve temmuz aylarında yapılıyor. Ihlamurun özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yoğun olarak görülüyor. Türkiye’de Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, İstanbul, Karabük, Balıkesir, Artvin, Zonguldak, Kocaeli, Düzce, Çanakkale, Bartın ve Samsun’da ıhlamur yetiştiriciliği yapılıyor. Bursa Karacabey ise ıhlamur ormanları ile öne çıkıyor.