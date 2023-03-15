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IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini günlük yaklaşık 100 bin varil yukarı yönlü revize etti.

15 Mart 2023 Çarşamba 12:56
IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti
Istanbul

IEA'nın bugün yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 2 milyon 33 bin varil artışla 102 milyon varili aşması bekleniyor. Bir önceki raporda bu miktar günlük 101 milyon 920 bin varil olarak tahmin edilmişti. Böylece bu yıl için küresel petrol talebi tahmini yaklaşık 100 bin varil yukarı yönlü revize edildi.

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 409 bin varil artarak 46 milyon 365 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 624 bin varil artarak 55 milyon 652 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebindeki artışta, hava trafiğinde ve Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'de beklenen toparlanmanın etkili olacağı değerlendiriliyor.

Küresel petrol arzı arttı

Rapora göre, günlük küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 830 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 550 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Bu artışta, ABD ve Kanada'da kış fırtınaları ve bakım çalışmaları nedeniyle sekteye uğrayan üretimin toparlanması etkili oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise şubatta bir önceki aya göre 70 bin varil artarak yaklaşık 29 milyon 17 bin varil oldu. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi de günlük 5 milyon 360 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in günlük petrol üretimi geçen ay yaklaşık 34 milyon 530 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde önceki aya göre günlük 750 bin varil artarak yaklaşık 67 milyon 10 bin varil oldu.

AA

Son Güncelleme: 15.03.2023 13:06
Anahtar Kelimeler:
IEAKüresel Petrol Talebi
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