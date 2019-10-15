Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94974
ALTIN
281.572
DOLAR
5.8924
STERLİN
7.4689
EURO
6.4797
Ateş hattından canlı görüntüler
Ateş hattından canlı görüntüler
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Zirveyi hedefleyen takımız
Zirveyi hedefleyen takımız
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’ oyunu ile Trump’ta
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’...
Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor
Yeşil renkli yumurta üretimi ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Sayı 595'e çıktı
Kapat

İç hat uçak bileti fiyatlarında 450 TL’lik tavan fiyat uygulaması başladı

Bayram ve tatil dönemlerinde iç hat uçak bilet fiyatlarının astronomik artışını engellemek adına 6 yıl önce ekonomi sınıfında tavan ücret uygulaması konulurken, yeniden belirlenen tek yön için 450 TL’lik tavan ücret havayolu şirketleri tarafından bilet fiyatlarına yansıtılmaya başlandı.

İç hat uçak bileti fiyatlarında 450 TL’lik tavan fiyat uygulaması başladı

Bayram ve tatil dönemlerinde iç hat uçak bilet fiyatlarının astronomik artışını engellemek adına 6 yıl önce ekonomi sınıfında tavan ücret uygulaması konulurken, yeniden belirlenen tek yön için 450 TL’lik tavan ücret havayolu şirketleri tarafından bilet fiyatlarına yansıtılmaya başlandı.

15 Ekim 2019 Salı 12:22
7 Okunma
İç hat uçak bileti fiyatlarında 450 TL’lik tavan fiyat uygulaması başladı

İSTANBUL - Havayolu şirketleri, artan maliyetleri gerekçe göstererek iç hat bilet fiyatlarında 2017 yılında 352 TL’ye çıkarılan tavan ücretin artırılmasını talep ediyordu. Geçtiğimiz günlerde bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında tavan ücret 450 TL’ye çıkarılırken, bilet satışları da yeni tavan ücretine göre yapılmaya başlandı.Havayolu şirketlerinin bilet satış sayfalarında yoğun taleplerin alındığı noktalara yeni tavan ücretin uygulandığı görüldü. Taleplerin yoğun olduğu noktalara ekonomi uçuşlarında tek yönde sınıflarına göre bilet fiyatları da değişiyor.

TAVAN ÜCRET 6 YIL ÖNCE BAŞLADI

Yeni tavan ücreti ile iç hatlar uçuşu yapacak yolcular business sınıfı hariç bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında artık 450 TL’den fazla bilet ücreti ödemeyecek. İç hat bilet fiyatlarının tatilde ve bayram döneminde aşırı artışını engellemek için 6 yıl önce tavan bilet fiyatı uygulaması, Ulaştırma Bakanlığı'nın girişimiyle başlatılmıştı. Sözlü olarak tavan ücret havayolu şirketlerine tavsiye edilmiş ve 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 TL olarak belirlenmişti. Tavan ücret 2014 yılında 309 TL’ye, 2017 yılından ise 352 TL olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti.İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İç Hat Uçak Bileti FiyatlarıTavan FiyatBayram Ve Tatil Dönemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayder Yaylası'ndaki otopark ihalesi yapıldı
Ayder Yaylası'ndaki otopark ihalesi yapıldı
Yeni nokta Vancouver olacak
Yeni nokta Vancouver olacak
DHL GTB Endeksi: Dünya ticareti ivme kaybediyor
DHL GTB Endeksi: Dünya ticareti ivme kaybediyor
Türkiye’nin Tarım ve Gıda Politika Uygulamaları bu konferansta konuşulacak
Türkiye’nin Tarım ve Gıda Politika Uygulamaları bu konferansta konuşulacak
Bakan Turhan: Sivas- Ankara YHT hattının açılış tarihini açıkladı
Bakan Turhan: Sivas- Ankara YHT hattının açılış tarihini açıkladı
Turizmciler: Konu ülke bekasıysa işimiz ikinci planda
Turizmciler: Konu ülke bekasıysa işimiz ikinci planda
Listede Türkiye de var
Listede Türkiye de var
Sezonun ilk kestanesi kilosu 80 liradan alındı
Sezonun ilk kestanesi kilosu 80 liradan alındı
Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı
Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans