Hüseyin Kıran `dan Öğrencilere Yardım 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bugün ise KRN Group Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci Hayırsever İş Adamı Hüseyin Kıran, Memleketi Şanlıurfa Birecik İlçesinde Yukarı Yeniçağ İlk Okulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek. Öğrenciler için Kırtasiye Malzemesi ve Anaokulu Öğrenciler için Getirmiş olduğu oyuncukları öğrencilere tek tek takdim etti.

Hayır Sever İş Adamı Hüseyin Kıran, Yukarı Yeniçağ İlk Okulu ve Ortaokulu Müdürü M. Hanifi Kıran ve Yukarı Yeni Çağ [köy] Mahalle Muhtarı Nebi Caymaz, Yukarı Yeniçağ İlk Okulu ve Ortaokulu Anasınıfı öğrencilerini sınıfta ziyaret ederek. Hayır Sever İş Adamı Hüseyin Kıran `ın getirmiş olduğu oyuncukları tek tek oyuncakları takdim ettiler.

Hayır Sever İş Adamı Hüseyin Kıran, Anasınıfı öğrencileri ile sohbet ederek oyuncaklarını takdim etti. Sizler bizim geleceğimizsiniz bizde hayırsever iş adamları olarak gücümüzün yettiği kadar her zaman ülkemizin, milletimizin, okullarımızın ve öğrencilerimize hizmet edeceğiz. Dedi.