Hükümet Destek paketi açıkladı, ihtiyaç kredi kullanımı arttı

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Özellikle konut kredisi ve taşıt kredisi gibi şube bağımlılığı olan krediler tarafında bir talep daralması gözlemledik.Bu konuda görüş aldığımızHangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu, koronovirüs sonrası tüketicilerin kredi taleplerindeki değişimi ve kredi pazarının genel durumunu aktardı. Durmazoğlu "HangiKredi olarak biz, tüketicilerin bankaları ücretsiz olarak karşılaştırabildiği ve kredi başvurusu yapabildiği bir platformuz. Dolayısıyla trendi çok yakından takip edebiliyoruz.” Diyor

Konut kredisinde daralma devam ediyor...

“Bunu sayılarla ifade etmek gerekirse öncelikle konut kredisine bakabiliriz. Konut kredisi normalde haftalık olarak binde 6 oranında hacimsel büyüme yaşayan bir kredi türü. Bu binde 6’lık büyüme ayın ortasında binde 2’lere kadar geriledi. Daha sonra ise %80 olan konut kredisi kullandırım oranının %90’a çıkmasıyla konut kredisi, azalan ivmesini yeniden kazandı. Şubat ayında 40 binin üzerinde ipotekli konut kredisi kullandırıldı. Biz Mart ayında da bunun bu seviyeye yakın ya da en azından 35 binlerde olacağını düşünüyorduk ancak Nisan ayıyla birlikte daralmanın devam ettiğini görüyoruz. Konut kredisi ile ilgili Nisan ayında koronovirüs nedeniyle küçülme bekliyoruz. Koronovirüsün sadece ülkemizde değil globalde olumsuz etkileri var. Hükümetimizin aldığı önlemlerle koronovirüsün etkisi minimize edilmeye çalışılıyor.”

İhtiyaç ve KOBİ kredisinde talep artışı

Konut ve taşıt kredisi gibi başvuru sürecinde şubeye gitme zorunluluğu olan kredilerde talebin azaldığını dile getiren Durmazoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hükümetin destek paketi açıklamasıyla, ihtiyaç kredisi ve KOBİ kredisinde talep artışı gerçekleşti. HangiKredi olarak gözlemimiz şubelerin de hizmet anlamında daralması, çalışma saatlerinin kısıtlanması ve çalışan sayısının azaltılması gibi durumlar tüketicileri dijitale yönlendirdiği. Bizim tespitimize göre 1 Nisan sonrasındaki talep önceki aylara göre çok yüksek. Bunun iki nedeni var. Birincisi kamu bankalarının açıkladığı destek paketi. İkincisi ise devletimizin yönlendirmesiyle bankaların ertelemeli kredi sunması. Erteleme seçeneğinden kredi kullanmış herkes yararlanabiliyor. Fakat erteleme seçeneğinden yararlanacak vatandaşlarımıza bankalar faiz masrafları çıkartabiliyor. Bu ne demek? Örneğin kredinizi üç ay ötelediniz, bunun karşılığında krediyi hangi faiz oranından aldıysanız buna bağlı olarak bir masraf tutarı çıkabiliyor. Yine de kredi kullanmış tüm tüketiciler erteleme talebinde bulunabilirler. “

Kamu bankalarından 6 ay ertelemeli kredi

Tüketicilerin kredi taleplerindeki değişikliklerin yanı sıra, koronavirüs sürecini düşük gelirli vatandaşların daha rahat geçirebilmesi için devletin aldığı karar ile kamu bankaları 6 ay ertelemeli kredi sunmaya başladı. Aylık geliri 5 bin TL’nin altında olan vatandaşların yararlanabildiği bu kredi ile ilgili Oray Durmazoğlu şunları söyledi:

“Kamu bankaları biliyorsunuz ki 6 ay ertelemeli destek paketi oluşturdu ve başvuruları 1 Nisan itibari ile başladı. Dijital kanallar üzerinden ve telefon bankacılığı ile başvuru yapılabiliyor. Bununla birlikte özel bankalardan da benzer hareketler bekleniyor ancak özel bankalarda şu an ciddi şekilde erteleme talepleri ile ilgili aksiyonlar alınıyor. Ben HangiKredi Genel Müdürü olarak özel bankaların buna benzer bir paketi, devlet teşviği olmadan çıkartabileceğini düşünmüyorum. Devletin teşviği olması durumunda ise özel bankalar da bu tarz destek paketleri oluşturmak için adım atacaktır.”

Tüketicilerin dijital şube tercihi devam edecek!

Evden çıkmamanın tavsiye edildiği bu günlerde tüketicilerin tüm alışveriş tercihleri gibi kredi başvuru tercihleri de dijitale kaydı. Durmazoğlu’nun konuyla ilgili yorumları ise şu şekilde:

“Bu süreç zorlu bir süreç. Önümüzde ne kadar bir zaman olduğunu da bilmiyoruz. Bu noktada da müşterilerin dijital alışkanlıklarının arttığını, şube bağımlılığının azaldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla ilerleyen süreçlerde de müşterinin kanal tercihi açısından şubeden çok dijitali tercih edeceğini düşünüyoruz.”