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Hububatta yıl sonuna kadar 13 milyar dolarlık ihracat hedefi

11 Ekim 2022 Salı 13:12
Hububatta yıl sonuna kadar 13 milyar dolarlık ihracat hedefi

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yılın ilk dokuz ayında 8.3 milyar dolar olan ihracat rakamlarını yıl sonuna kadar 13 milyar dolar seviyelerine taşıyabileceklerini söyledi. 

Türk sanayicisi ve ihracatçısının hedef konulan ihracat rakamlarına ulaşmak için büyük bir özveriyle çalıştığının altını çizen Tiryakioğlu, “Sektörümüz için ihracat beklentilerimiz, oldukça fazla. Bunun en önemli sebeplerinden biri sektörümüzün sorunlarına anında çözüm bulabiliyor olmamız. Bakanlıklarla sürekli görüşme halindeyiz. İhracatçı üyelerimize kolaylık sağlayacak yeni hedefler belirledik. İhracatımızı 13 milyar dolar seviyesine getireceğimize ve özellikle tahıl koridoru ile ilgili atılan adımlar ile yaşanan gelişmeler sayesinde bu yılı yüksek kapatacağımızı düşünüyorum. İhracat hedeflerimizi gerçekleştirmek ve daha katma değerli hale getirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

HUBUBATTA 9 AYDA REKOR İHRACAT 

Türkiye geneli hububat sektör ihracatı, yılın ilk dokuz ayında yüzde 28,9 artış kaydetti. Türkiye Geneli Hububat Sektörü ihracatı 2022 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artışla 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ahmet Tiryakioğlu, sektör ihracatının, yılın ilk dokuz ayında yüzde 28,9 artışla 8,3 milyar dolara ulaştığını belirtti. 
 

‘İHRACATIMIZ YILIN İLK DOKUZ AYINDA 8,3 MİLYAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ 
 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ihracat rakamlarının 2022 yılının ilk dokuz ayında 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. 

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeleri ve ihraç edilen ürünleri değerlendiren Tiryakioğlu, “İhracat rakamlarımız Eylül ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 20,5 artışla yaklaşık 1 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti. Sektörümüz 213 ülkeye ihracat yaptı. 2022 yılı 9 aylık döneminde en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında, Irak, Birleşik Devletler ve Suriye geliyor. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ürünler ise bitkisel yağlar, buğday unu ve bisküvi-pasta oldu” ifadelerini kullandı. 

MUŞ’TA AYÇİÇEĞİ HASADI YAPILACAK 
 

Türkiye’nin en kıymetli ürünlerinden biri olan ayçiçeğinin hasadını yapmak üzere Muş’ta Tarım Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin de katılımlarıyla gerçekleşecek olan hasat hakkında açıklamalarda bulunan Tiryakioğlu, bu yıl ayçiçeği hasadının çok verimli olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: 

“Geniş ovasıyla Türkiye'nin önde gelen tarım şehirlerinden biri olan Muş’ta, elde ettiğimiz tohumların başta Doğu illerimiz olmak üzere, ülke geneline dağıtımını yaparak, tarıma destek veriyor, yıllık ortalama 18 bin tonluk tohum satışıyla 24 bin çiftçiye ulaşıyoruz. Bu kıymetli topraklarda, uyguladığımız doğru tarım uygulamaları ve yapay zeka destekli akıllı tarım sistemleri ile verimliliği de iki katına çıkardık. Ayçiçeğinde bu sezon ki hasat miktarının 6 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Çiftçilerimiz ve teknolojik uygulamalarımız ile birlikte imza attığımız çalışmaların ülke tarımına katkı sağlamasını ve hep birlikte ülkemizi sektörde çok daha ileriye taşımayı ümit ediyoruz. Ülkemiz, büyük potansiyeller barındıran önemli bir tarım ülkesi. Bu kültür, yüzyıllardır Anadolu topraklarına işlemiş durumda. Geliştirilecek yönetim sistemleriyle çözüm üreterek, ülkemizin sahip olduğu avantajları katma değere dönüştürebileceğine olan inancımız tamdır. Hasadımızın ülkemiz için bereketli olmasını temenni ediyorum.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
HububatIhracatHedefAhmet Tiryakioğlu
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