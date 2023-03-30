Hububatta ekim alanındaki artışın kuraklıktan kaynaklı rekolte kaybını kapatması öngörülüyor

Konya

Taşpınar, AA muhabirine, 2022 güz aylarından 2023 şubata kadar önemli kuraklık yaşandığını söyledi.

Ülke genelinde yaşanan mevsimsel kuraklığın bazı bölgelerde daha ağır seviyelere geldiğini anımsatan Taşpınar, "Arazide buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi ekili hububat var. Bundan sonraki süreçte de yazlık ürünler ekilmiş olacak. Hububatın suya ihtiyaç duyduğu zamanlar, ilk çıkış zamanlarıdır. İlk çıkış zamanındaki yağışlar sayesinde ekilen hububatın çoğunluğu rahat bir şekilde çıkabildi." diye konuştu.

"Sulak alanlardaki ekimlerde yüzde 20'ler seviyesinde artış gerçekleşti"

Geçen yıl buğdayda rekoltenin yaklaşık 20 milyon ton olarak gerçekleştiğini dile getiren Taşpınar, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 7 milyon hektar buğday ekim alanının yüzde 80'i kıraç, yüzde 20'si sulu olarak ekilmektedir. Yani 1,4 milyon hektar sulu, 5,6 milyon hektar kıraç alanda ekim yapılmaktaydı. Bu yıl sulu alanlarda kuraklık korkusu ve rakip ürünlerin fiyatlarında yükselişin az olmasından dolayı mısır, ayçiçeği gibi bir kısım ürün yerine buğday tercih edildi. Kıraç alanlarda da düşük bir miktar ekim alanı arttı. Bu nedenle buğday ekim alanları bir miktar arttı, 7,5 milyon hektar civarına ulaştı. Bu yıl sulak alanlarda yapılan ekimlerde yüzde 20'ler seviyesinde bir artış gerçekleşti. Dolayısıyla kuraklık nedeniyle verimde ufak bir rekolte kaybı olmuş olsa da sulak alanlarda ekilen hububat sayesinde de belirli bir yükseliş olacaktır. Ekim alanının artmasıyla ümit ediyoruz ki geçen yılki rekolteyi yakalayabileceğiz."

Taşpınar, ülke genelinde meteorolojik kuraklığın hakim olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklık seviyelerine kadar yükseldi. Göllerde ve göletlerde, yer altı sularımızda önemli bir çekilme gerçekleşti. Kar ve yağmur yağışlarımız yetersiz oldu. Buna karşın hububatın suya en fazla ihtiyaç duyduğu dönemlerde yağışların gerçekleşmesi, hububatın sıkıntısını önemli derecede gidermiş oldu. Bundan sonraki nisan-mayıs yağışları da eğer düzenli şekilde devam ederse hububatta aşırı bir kuraklık yaşanmayabilir."