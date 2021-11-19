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Hububat ihracatı yüzde 24 artarak 7,3 milyar dolar oldu

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Türkiye geneli hububat ihracatı ocak-ekim dönemini kapsayan ilk 10 aylık süreçte yüzde 23,74 artışla 7 milyar 319 milyon 207 bin dolar olarak gerçekleşti" dedi.

19 Kasım 2021 Cuma 10:38
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Hububat ihracatı yüzde 24 artarak 7,3 milyar dolar oldu

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur yaptığı açıklamada, "Ekim ayında İHBİR olarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,39 artışla 205 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılında toplam 190 ülkeye ihracat yapan Birliğimizin ABD’ye olan ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,17, Irak’a ihracatımız yüzde 10,94, Cezayir’e ihracatımız yüzde 558,15 değer bazında artış gösterdi. Birliğimiz, Ocak-Ekim döneminde yüzde 17,71 artış ile 1 milyar 859 milyon 512 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi” dedi.

"BİTKİSEL YAĞ İHRACATI ARTTI"

Ekim ayında yine rekor kıran İHBİR'in 205 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Bitkisel Yağ ihracatımız ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 196,28 değer bazında artış göstererek 22 milyon 904 bin dolar olarak gerçekleşti. Şeker ve şeker mamulleri sektörümüz yüzde 2,22 değer bazında artışla 46 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Geçen yılın aynı ayına göre daha birçok ürün grubunda artış görüldüğünü kaydeden Başkan Okutur, “Kakaolu Mamuller ihracatı yüzde 6,06 değer bazında artışla 34 milyon 850 bin dolar oldu” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN İHRACAT HEDEFİNE ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI HIZLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Güney Amerika, Afrika, Asya ve Orta Doğu gibi dünyanın pek çok bölgesinden ithalatçılara yönelik 30 sanal heyet programı gerçekleştirerek, üyelerinin ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağladıklarını belirten Başkan Okutur, sözlerine şöyle devam etti:

“Latin ve Orta Amerika, ardından Afrika pazarlarında ihracatçı üyelerimizin sağladığı başarılar; Güneydoğu Asya ve Japonya pazarlarında da kendini gösterecek ve böylece ülkemizi uzak pazarlarda da başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. İHBİR olarak gerçekleştirdiğimiz fuar, heyet ve organizasyonlarla üyelerimizi ciddi anlamda destekliyoruz. Pandemide de normalleşme döneminde de çalışmalarımıza durmadan devam ettik. Geçtiğimiz haftalarda info stand ile katılım sağladığımız Dubai’de gerçekleşen şekerleme, tatlı, atıştırmalık ürünler fuarı Yummex Middle East 2021’de kadın girişimcilerimizi de ihracat ailemize dahil ederek fuarda ihracat gerçekleştirmeleri konusunda İHBİR olarak desteklerimizi sürdürdük. Önümüzdeki aylarda Almanya, Rusya, Japonya, Meksika, ABD ve Kolombiya fuarlarımız gerçekleşecek. Bu fuarların Milli Katılım Organizasyonunu İHBİR olarak bizler gerçekleştiriyoruz. İHBİR olarak, ülkemizin ihracat hedefine ulaşması için çalışmalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmeye ve yenilikler yapmaya devam ediyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
İHBİRHububatIhracat
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