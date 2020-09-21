HOTEL KATAN 30.ÜNCÜ YILINDA 3.YILDIZI ALDI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hotel Katan Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çalışıcı, Gaziantep Şehrimizin merkezinde bulunan Hotelimiz 1990 yılından beri yerli ve yabancı turistlere hizmet eden saygın ve onurlu bir işletmedir.

Turizimin öncülerinden Gaziantep`in ilk turistlik oteledir. Dünden bu güne hizmet kalitesini artırarak. Güneydoğu turizmine katkıda bulunmaktadır.

Çalışıcı, Hotel Katan’ın kuruluşuyla ilgili olarak şunları söyledi: “1990 yılında 2 yıldızlı olarak kurulan otelimiz. O zamanlarda Gaziantep şehrimizde 5 yıldızlı hiçbir otel yoktu. Gaziantep’in ilk turistik otellerinden birisiydi. Bugün `ki itibari ile Hotel Katan ’ın yaşı da 30 oldu” 30. üncü Yaş Gününde 3. üncü Yıldızı alarak güzel şehrimiz Gaziantep`e ve ülkemize daha iyi hizmet etmek ediyoruz.

Bizim tek amacımız yerli ve yabancı müşterilerimize Hotel Katan Olarak hizmetin en iyisini vermek için genç dinamik kadromuz ile hizmet etmektir.

Çalışıcı, 12 ay boyunca hizmet veren Hotel Katan şehir merkezinde 42 odası, Gastronomi şehri Gaziantep’in eşsiz tatlarıyla birlikte organik Türk tatlarının modernize edilerek sunulduğu restaurantlarıyla unutulmaz bir konaklama deneyimi sunuyor. Zinde kalıp rahat bir uyku olmak isteyen misafirlerimizi bekliyoruz.

Hotel Katan Genel Müdürü Batuhan Celal Mamatlıoğlu ise Kaliteyi uygun fiyata vermeye ilke edinen katan oteli Gaziantep `te ilk kurulduğundan bugüne kadar ilklere imza atmaya devam ediyor dedi.