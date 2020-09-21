Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1087
ALTIN
464.382
DOLAR
7.6123
STERLİN
9.7559
EURO
8.9346
Dağcılardan Erciyes Dağı'na Gaziler Günü tırmanışı
Dağcılardan Erciyes Dağı'na Gaziler Günü...
Astronomi meraklıları 26 Eylül’de buluşuyor
Astronomi meraklıları 26 Eylül’de buluşuyor
Altın Portakal'da uluslararası yarışma heyecanı başladı
Altın Portakal'da uluslararası yarışma heyecanı...
Galatasaray ruhunu sahaya yansıtan isim Arda Turan
Galatasaray ruhunu sahaya yansıtan isim...
Marmaris'e WRC'de tam not
Marmaris'e WRC'de tam not
İş fırsatları için hemen tıkla!

HOTEL KATAN 30.ÜNCÜ YILINDA 3.YILDIZI ALDI

Hotel Katan Yönetim Kurulu Başkanı, Güneydoğu Anadolu Turizmci Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genç Girişimci İş Adamı Akın Çalışıcı, Hotel Katan Gaziantep şehrinin ilk turistik otelidir. Diyerek özel açıklamalarda bulundu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 11:36
11 Okunma
HOTEL KATAN 30.ÜNCÜ YILINDA 3.YILDIZI ALDI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hotel Katan Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çalışıcı, Gaziantep Şehrimizin merkezinde bulunan Hotelimiz 1990 yılından beri yerli ve yabancı turistlere hizmet eden saygın ve onurlu bir işletmedir.

Turizimin öncülerinden Gaziantep`in ilk turistlik oteledir. Dünden bu güne hizmet kalitesini artırarak. Güneydoğu turizmine katkıda bulunmaktadır.

Çalışıcı, Hotel Katan’ın kuruluşuyla ilgili olarak şunları söyledi: “1990 yılında 2 yıldızlı olarak kurulan otelimiz. O zamanlarda Gaziantep şehrimizde 5 yıldızlı hiçbir otel yoktu. Gaziantep’in ilk turistik otellerinden birisiydi. Bugün `ki itibari ile Hotel Katan ’ın yaşı da 30 oldu” 30. üncü Yaş Gününde 3. üncü Yıldızı alarak güzel şehrimiz Gaziantep`e ve ülkemize daha iyi hizmet etmek ediyoruz.

Bizim tek amacımız yerli ve yabancı müşterilerimize Hotel Katan Olarak hizmetin en iyisini vermek için genç dinamik kadromuz ile hizmet etmektir.

Çalışıcı, 12 ay boyunca hizmet veren Hotel Katan şehir merkezinde 42 odası, Gastronomi şehri Gaziantep’in eşsiz tatlarıyla birlikte organik Türk tatlarının modernize edilerek sunulduğu restaurantlarıyla unutulmaz bir konaklama deneyimi sunuyor.  Zinde kalıp rahat bir uyku olmak isteyen misafirlerimizi bekliyoruz.  

Hotel Katan Genel Müdürü Batuhan Celal Mamatlıoğlu ise Kaliteyi uygun fiyata vermeye ilke edinen katan oteli Gaziantep `te ilk kurulduğundan bugüne kadar ilklere imza atmaya devam ediyor dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HotelKatan Yönetim KuruluGüneydoğu Anadolu Turizmci Otelciler DernegiDernek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özbek doğalgazını elektriğe Türk şirketi çevirecek
Özbek doğalgazını elektriğe Türk şirketi çevirecek
Mersin Altın Çilek Ödüllerinde Ebru Gezer Ödülünü Aldı
Mersin Altın Çilek Ödüllerinde Ebru Gezer Ödülünü Aldı
Abdi İbrahim İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28.5'ini satın aldı
Abdi İbrahim İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28.5'ini satın aldı
Koronavirüs bahanesi araç fiyatlarını yükseltti!
Koronavirüs bahanesi araç fiyatlarını yükseltti!
Dolar 7.55 lirada
Dolar 7.55 lirada
Alanya'dan avokado ihracatı başladı, hedef 10 milyon adet
Alanya'dan avokado ihracatı başladı, hedef 10 milyon adet
Dolar 7.50 lirada
Dolar 7.50 lirada
Yerli elektrikli motor üreticisi 3 yıl içinde 50 milyon dolar yatırım planlıyor
Yerli elektrikli motor üreticisi 3 yıl içinde 50 milyon dolar yatırım planlıyor
Geçtiğimiz ay 170 bin 408 konut satıldı
Geçtiğimiz ay 170 bin 408 konut satıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans