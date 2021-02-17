HOME OFİS”TEN İHRACAT ÖDÜLÜNE...

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) tarafından, 12 programlıkilk bölümü geçen yıl düzenlenen Değerler Buluşuyor Tecrübe Konuşuyor söyleşilerinin 2. sezonunun ilk programına Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nden (UTİB) Gümüş İhracatçı Ödülü alan, VGE Tekstil Kurucusu ve Genel Müdürü Veda Girgin Eroğlu konuşmacı olarak katıldı. Başarılı iş kadını Veda Girgin Eroğlu, pandemi nedeniyle özel bir TV kanalında yayınlanan söyleşide, iş hayatına dair tecrübelerini ve hakkında merak edilenleri paylaşarak, iş dünyası temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

12 BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİ KONUK OLACAK

Programa online katılan NOSAB Başkanı Erol Gülmez, “Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor’ programının 2. sezonunun ilk konuğu Veda Hanım, yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil ediyor. İlk sezonda başarılı işadamlarını konuk etmiştik. Bu dönemde başarılı iş kadınlarını konuk edeceğiz. Veda Hanım’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. NİLSİAD Başkanı Yalçın Aras da, “Veda Girgin Eroğlu, gerçekten bilgi ve birikimiyle örnek bir iş kadını. Firmasını adeta yoktan var ederek kurmuş. Kendi üretimi olmadığı halde dünyanın çok önemli markalarına ülkemizin ev tekstili ürünlerini ihraç ediyor. Veda Hanım gibi başarılı iş kadınlarının sayısının artmasını diliyoruz” diye konuştu. Elif Sezgin’in sunduğu programda iş hayatına atılma serüvenini anlatan Eroğlu, üniversite eğitiminin ardından akademik kariyer için yabancı dilini geliştirmek amacıyla ABD’ye gittiğini, bunun da hayatının dönüm noktası olduğunu kaydetti. ABD’den, 1.5 yıl sonra kendine güvenen, ayakları yere basan ve ne istediğini bilen biri olarak Türkiye’ye döndüğünü, girdiği yüksek lisans sınav sonucunu beklerken de zamanı değerlendirmek adına ünlü sanayici Ali Osman Sönmez’den iş istediğini dile getiren Veda Girgin Eroğlu, “Ali Osman Bey’in kabul etmesiyle Sönmez Holding’de çalışmaya başladım. İki yıl boyunca ‘tekstilin okulu’nu burada tamamladığımı söyleyebilirim. Ali Osman Sönmez’in benim için çok farklı bir yeri vardır dedi. 1.5 YIL HOME OFİS ÇALIŞTIM. Eroğlu, Sönmez Holding’in ardından farklı firmalarda çalıştığını, toplam 16 yıllık profesyonel hayatından sonra ise çalışmaya ara verdiğini, 2008 yılında ise önceki yıllardan tanıştığı firmaların yönlendirmesiyle Avrupa’ya yönelik tekstil ürünleri konusunda evde ‘home ofis’tarzıyla çalışmaya başladığını belirtti. 1.5 yıl kadar home ofis çalışmasının ardından 2008’de VGE Tekstil’i kurduğunu anlatan Eroğlu, “VGE olarak; ihracata çalışan bir firmayız, çarşaf nevresim üretimi yapıyor ve tamamen Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Uşak ve Denizli’de ham bez dokuması yapan fabrikalarla işbirliği içindeyiz, buralarda dokunan ham bezler Bursa ve Uşak’taki baskı ve boya fabrikalarına gönderiliyor. Mamul mal haline geldikten sonra 30 yıldır birlikte üretim yaptığımız konfeksiyon fabrikalarında bunlar paketli nevresim ürününe dönüşüyor ve Avrupa’ya gönderilerek, uluslararası firmaların raflarında yer alıyorlar” diye konuştu. Üretim yaptırdığımız fabrikaları kendi fabrikamız gibi görüyoruz diyen Veda Girgin Eroğlu, bu çalışma modelinin verimli olduğunu, dolayısıyla doğrudan üretim yapmayı düşünmediklerini açıkladı.

PANDEMİ, EV TEKSTİLİ İÇİN FIRSAT OLDU

VGE Tekstil Genel Müdürü Veda Girgin Eroğlu, pandeminin sektöre etkilerini de değerlendirerek, ev tekstli sektörünün pandemiden olumsuz etkilenmediğine, aksine fırsatı değerlendiren firmaların satışlarında artışlar yaşadığına işaret etti. Eroğlu, “Pandemi nedeniyle geçen yıl Mart sonlarına doğru bir belirsizlik oldu ve kısa bir süre firmalar faaliyetlerini durdurdu. Ancak, eve kapanan insanlar yaşadıkları mekânlara dair ihtiyaçlarını fark edip, bunları giderme yoluna gidince ev tekstili sektöründe hareketlilik yaşandı. Bu da bizim işimize olumlu yansıdı ve 2020’yi güzel bir şekilde bitirdik. İhracat performansımızla UTİB’den ‘Gümüş İhracatçı Ödülü’nü aldık. Bu bizim için büyük bir onur. Ülkeme döviz kazandırmanın haklı gururunu yaşıyorum, benim için en büyük mutluluk bu. Şimdi ‘Altın İhracatçı Ödülü’nü hedefliyoruz, inşallah onu da alacağız. Eroğlu, programda iş hayatına yönelik düşüncelerini de paylaştı. Kendini “patron” olarak değil, “ekip lideri” olarak tanımladığını söyleyen Eroğlu, “Patron kelimesi beni tanımlayan bir kelime değil.Başarılı, çalışkan, güvenilir bir ekibin liderliğini yapıyorum. Ben ekibin lideriyim sadece” şeklinde konuştu.

BAŞARISIZLIK NORMAL, ANORMAL OLAN DERS ALMAMAK

Başarısızlıklar ve hatalar üzerine de değerlendirmede bulunan Eroğlu, şöyle konuştu: Herkesin iş hayatında başarısızlıklar ve hatalar yaşaması gayet normal. Asılolan, hatalarının farkına varıp, tekrarlamamak. Hatalardan ders alıyorsak ne mutlu bize. Kişisel olarak; hatalardan ders almayı başardığımı düşünüyorum. Sorunlar karşısında dik durmayı bilmek de önemli. Sorunları görmezden gelmek yerine, onları çözmek için çaba harcamak önemli. İyi bir insan olabildiysem, çevreme dokunabildiysem, bazılarına iyi birşeyler hissettirebildiysem bu benim en büyük başarımdır. İş hayatında başarılı olmak isteyenlere yönelik önerilerde bulunan VGE Tekstil Kurucusu ve Genel Müdürü Veda Girgin Eroğlu, Kendinize şu soruyu sorun İşimi seviyor muyum? İşinizi seviyorsanız çok çalışın, sabırlı olun. Maaşlı olduğunuz halde kendi işinizin patronu gibi çalışın, mesai kavramınız olmasın. Bunları yaparsanız gelecekte sizi çok güzel şeylerin beklediğini bilin. Yok, eğer sevmiyorsanız derhal ayrılın, sevmediğiniz işte başarılı olamazsınız çünkü. İşinizi severek yaparsanız, o sizi başarıya götürür şeklinde konuştu.

GÜVEN, HER İŞİN ANAHTARIDIR

Konuşmasında gençlere de seslenen Eroğlu, çalışma hayatında, hem iş arkadaşlarına, hem de iş ortaklarına, partnerlere ve müşterilere güven verilmesi gerektiğine dikkati çekti. Eroğlu, “Güven, her işin anahtarıdır” dedi. Eroğlu, insanlarla herhangi bir menfaat karşılığı olmadan iletişim kurmayı da önerileri arasında sıraladı. Gençlerin gelecekle ilgili büyük kaygıları olduğunu, bu yüzden farklılaşmanın önem kazandığını belirten Eroğlu, “Artık herkes üniversite mezunu. Farklı olun, kendinizi geliştirin, STK’larda görev alın. Bulunduğunuz çemberin dışına çıkın, dünyaya bakış açınızı değiştirin. Sadece akademik başarı yeterli değil” diye konuştu. Konuşmasında kadın girişimcilik konusuna da yer veren Eroğlu, kadınların hayatın her alanında olması gerektiğini söyledi. “Kadınlar konusunda ayrımcılığa karşıyım” diyen Veda Girgin Eroğlu, “Biz kadınlar, kendimizi toplumdan biraz ayrıştırmayı seviyoruz galiba. Ben şahsen kadın olduğum için özellikle hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Herkes hangi zorlukları yaşadıysa ben de onları yaşadım” şeklinde konuştu. Programın son bölümünde iş dünyası temsilcileri; Hüseyin Özdilek, Ergun Hadi Türkay, Aytuğ Onur ve Yalçın Aras’ın sorularını cevaplandıran Veda Girgin Eroğlu’na NOSAB ve NİLSİAD tarafından kendisi adına dikilen fidanın sertifikası verildi.