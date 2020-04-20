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HISİAD: "Ekonomik pandemi"nin panzehiri e-ihracat

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Covid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen küresel ticaretin üç yıldan önce eski günlerine dönemeyeceğine dikkat çekti ve "yaşanmakta olan ekonomik pandemi"ye karşı "etkin çözüm"ün, "e-ihracat platformunun kurulması ve sanal fuar sistemi"nden geçtiğini vurguladı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 11:43
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HISİAD: "Ekonomik pandemi"nin panzehiri e-ihracat

İSTANBUL - Pandeminin iki farklı konu başlığı altında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tecdelioğlu, "Sağlık ve ekonomik anlamda ifade etmemiz mümkün. Önce sağlık tarafını halletmemiz gerekiyor" dedi ve ekledi:

"Bu konuda Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Diğer yandan ekonomik tedbirler de yürürlüğe alındı ancak şu bir gerçek ki küresel ticaret, ihracat ve fuarlar ortalama 3 yıl eskisi gibi olmayacak.

"Ticaret Bakanlığımızın ve ihracatçı birliklerimizin öncülüğünde alt yapısı güçlü ve sürdürülebilir bir e-ihracat platformu kurulmalı. Bu platformun altında e-mağaza, sanal fuar ve dijital pazarlama kolları yer almalı.

"Pandeminin etkileri tamamen kaybolana kadar fuarlar dijital ortamda yapılmalı. Dernek olarak böyle bir platformun kurulmasına destek olmaya hazırız. 

"Ticaretimizi ancak teknolojiyi odak noktasına alarak bu tip projelerle sürdürebiliriz.

"Aksi takdirde ekonomik pandemiye yakalanmamız kaçınılmaz. Rakamlar da bunu açıkça gösteriyor. 

"2019’u dış ticaret fazlası vererek kapatan hırdavat sektörünün sadece 1-15 Nisan aralığındaki ihracatı yaklaşık yüzde 31 oranında düşmüş durumda. 

"Bu düşüş hemen her sektörde doğal olarak devam edecek ancak bunun önüne geçebilmemiz mümkün. Tüm paydaşlarımızda hızlıca aksiyon almamız gerekiyor."

E-ihracat platformunda lojistiğin önemine dikkati çeken Tecdelioğlu, Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde Türk Hava Yolları'nın kargo taşımacılığı anlamında üreticilere ve ihracatçılara destek verebileceğini ve bu desteğin Türk ekonomisine büyük bir katma değer yaratacağını sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hırdavat Sanayici Ve İş Adamları DerneğiEkonomik PandemiPanzehirEihracat
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