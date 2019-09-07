Hindistan Ankara Büyükelçisi'nden Türk turizmine büyük müjde: 250 bin kişinin geleceğini düşünüyorum

İstanbul

Ortadoğu da dahil zengin turistlerin Türkiye'de düğün yapma trendi daha da arttı. Zengin Hint düğünlleri pazarından Türkiye de son dönemlerde önemli pay almaya başladı. Türkiye'deki Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük bir büyüme bekleniyor. Özellikle Antalya başta olmak üzere tatil beldeleri ile İstanbul'da düğün yapan yabancılar içinde Hindistan vatandaşları ön sırada yer alıyor.Hindistan'da her yıl 10 bin yurt dışında yapılıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Antalya’da 2 haftada 4 Hint düğünü yapılmış ve 100 TIR dolusu dekor, sahne, ses ışık ve görüntü sistemi kullanılmıştı.



BÜYÜK HARCAMA YAPIYORLAR



İstanbul ve Ege’nin tatil merkezlerinde yapılan düğünlere yurt dışından kafileler halinde 300 ila 1000 kişi arasında da davetli toplulukları katılıyor. Hintli zenginler 1 ila 5 milyon dolar arasında düğün harcaması yapıyor. Kişi başı harcamaları yüksek olan ve turizm için önemli bir sektör olan düğün turizminde önemli döviz girdisi yaşanıyor. Hindistan'ın önde gelen 50 düğün planlamacısının da Türkiye'ye daha önce ziyarete gelmesi Türkiye'de düğün turizmine olumlu yansıdı.



BÜYÜKELÇİ MÜJDEYİ VERDİ



Geçtiğimiz yıl 147 bin, bu yılın 7 ayında ise yüzde 55 artış ile 129 bin bin Hindistan vatandaşı Türkiye'ye gelirken, Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'dan da Türk turizmine müjdeli haber geldi. Demirören Haber Ajansı'na(DHA) özel açıklamalarda bulunan Büyükelçi Bhattacharyya'ya göre bu yılın sonunda Türkiye'ye gelen Hintli turist sayısı 250 bini bulacak. Turizmin büyük bir ivme kazandığını dile getiren Büyükelçi Bhattacharyya, "Geçen yıl, Türkiye’yi ziyaret eden Hintli turist sayısında yüzde 80 artış gördük. Bu yıl da mevcut şartlar korunduğu takdirde üçte iki artış daha izleneceğini ve Türkiye’ye 250 bin Hintli turistin geleceğini düşünüyorum. Ortalama bir Hintli turistin Türkiye’de harcadığı günlük ortalama tutar olan 1000 doları düşündüğünüzde bunun ciddi bir ekonomik değişim olduğunu da görüyorsunuz." diye konuştu.



"HİNT DÜĞÜNLERİ TÜRKİYE'DE OLDUKÇA POPÜLER"



Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, "Hint düğünleri Türkiye’de oldukça popüler, bunun da büyük bir finansal tarafı var" dedi ve ekledi: “Bu alanı kolaylaştırmalı ve hem insan ilişkilerini hem de iş ilişkilerini daha da olanaklı bir hale getirmeliyiz. Bunun için de daha esnek bir vize düzenlemesine ihtiyacımız olduğu görüşüne katılıyorum. Biliyorsunuz bu işler genellikle ikili olarak yapılıyor. Türkiye ve Hindistan dışişleri bakanlıkları görüşmelere devam ediyor çünkü iki tarafta da aynı yaklaşım var. Şu an Ankara’daki elçiliğimizde turistlere vizelerini aynı gün içinde verebiliyoruz. Diğer bir deyişle, sabah vize başvurusunda bulunanlara vizelerini öğleden sonra verebiliyoruz, iş vizeleri de genellikle başvurunun ertesi gün veriliyor. Fakat biz bunun çok daha kolay olmasını hedefliyoruz çünkü Türkiye ve Hindistan’ın arkadaşlığı gibi insanların ilişkiler kurmasını istiyoruz"



TÜRKİYE'YE GELEN HİNDİSTAN VATANDAŞI SAYISI



2016 yılında:79 bin 316



2017 yılında:86 bin 996



2018 yılında:147 bin 127