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Helal belgesi olmayan işletmeler "Müslüman dostu otel", "muhafazakar otel" ifadelerini kullanamayacak

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), akredite edilmiş kuruluşlardan "helal belgesi" almadığı halde tanıtım ve reklamlarında "helal otel", "İslami otel", "Müslüman dostu otel", "muhafazakar otel" gibi ifadeleri kullanan turizm işletmelerini uyardı.

31 Mart 2023 Cuma 11:26
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Helal belgesi olmayan işletmeler "Müslüman dostu otel", "muhafazakar otel" ifadelerini kullanamayacak
Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen HAK, sektör temsilcileri ile iş dünyası dernek ve örgütlerine yazı gönderdi. Helal turizm hizmetlerinin belgelendirmesi konusunda uyarının yer aldığı yazıda, HAK'ın Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek kurum olduğuna işaret edildi. Yazıda, kurumun, yurt içi ve dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite ettiği belirtildi.

Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca piyasada sunulan tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK'tan akredite olma zorunluluğu getirildiğine işaret edilen yazıda, "Bu zorunluluğun bir sonucu olarak, HAK'tan akredite olmadan yetkisiz şekilde ürün ve hizmetlere yönelik belge düzenleyen kuruluşlardan 'helal belgesi' alarak bu belgeye istinaden ürün ve hizmetlerine dair helallik işareti/markalarını kullanan işletmeler, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 'doğruluk ve dürüstlük', 'itibardan haksız yararlanma', 'aldatıcı eylemler' maddelerindeki hüküm ve ilkelere aykırı hareket etmiş olacaklarından Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu vasıtasıyla idari para cezalarına tabi olabilecektir." ifadelerine yer verildi.

Konaklama tesisleri, tur paketleri, turist rehberliği ile diğer helal turizm hizmetleri sunumunda bulunan firmaların, HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından ilgili uluslararası standartlar uyarınca düzenlenecek helal belgelerini almalarının büyük önem taşıdığı vurgulanan yazıda, dernek ve birliklerin, turizm alanında faaliyet gösteren üyelerini bu konuda bilgilendirmesi istendi.

"Kararı sonuna kadar destekliyoruz"

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Başkanı Yusuf Gerçeker de AA muhabirine, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektördeki bazı işletmelerin, Reklam Kurulu tarafından cezaya tabi tutulabileceğini belirten Gerçeker, şunları kaydetti:

"HAK, kendisi tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından belge almayan işletmelerin, 'helal otel', 'helal turizm', 'İslami otel', 'muhafazakar otel', 'Müslüman dostu otel' şeklinde reklam yapmasının önüne geçiyor. IHATO olarak bizler de rekabetin korunması için alınan bu kararı sonuna kadar destekliyor ve sürecin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Yıllardır süregelen kavram karmaşaları yanında, her önüne gelenin 'helal otel', 'İslami otel' gibi reklamlarla tüketiciyi yanıltan tanıtım yapmaması için konunun dernek olarak takipçisi olacağız. Önümüzdeki süreçte çalışmaların faydasını göreceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
HelalbelgesiMüslümandostuotelTurizmişletmeleri
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