Hedef Girişim Sermayesi’nden Tırport’a Yatırım

HABER: DİNÇER KARACALAR

Crunchbase gibi, global teknoloji endekslerinde dünyadaki en önemli 10 lojistik teknolojisi ve tedarikçisi arasında sıralanan Tırport, 7 ülkede 6 dilde faaliyet gösteriyor ve 100 bine yakın üye kamyoncuya, 3 binin üzerinde KOBİ’ye ve önde gelen lojistik firmaları ve üreticilere hizmet veriyor. Tırport, 2023 itibariyle yönünü Avrupa’ya, Orta Lojistik Koridoruna ve Güney Asya’ya çevirmeye hazırlanıyor. Doğu Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan orta ve güney lojistik koridorunun en önemli dijital pazaryerlerinden birisi olmayı hedefleyen Tırport, bu bölgedeki 1,5 milyon kamyoncuya ev sahipliği yapmayı planlıyor.

Tırport, yerli ve global yatırımcıların lojistikte göz bebeği olmaya devam edecek

Tırport’un yerli ve global yatırımcılardan yatırım aldığını ve almaya devam edeceğini kaydeden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Hızlı bir büyüme sürecindeyiz. Tırport olarak, 2022 başında Re-Pie’dan ve Avrupa’lı yatırım grubu Encore’dan yatırım aldık. Son zamanların dikkat çeken yatırım gruplarından Re-Pie, Türkiye’nin ilk decacorn’larından Getir’in de ilk yatırımcılarından olmuştu. Haziran sonunda dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden KPMG ile, lojistik alanında Tırport teknolojilerini KPMG müşterileriyle buluşturarak, birlikte değer yaratacak çözümler üretmek için işbirliği anlaşması imzaladık. Tırport, yerli ve global yatırımcıların lojistikte göz bebeği olmaya devam edecektir.” dedi.

Çin’den Avrupa’ya 12 haftada gidemeyen Tır, Türkiye’den Avrupa’ya 5 günde gidebiliyor

Bulunduğumuz coğrafya nedeniyle ülkemizin lojistik avantajına işaret eden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:

“Türkiye ihracatının yaklaşık %55’i, Avrupa’ya yapılıyor. Son global tedarik kriziyle Türkiye’nin önemi daha da arttı. Çin’den Avrupa’ya 12 haftada gidemeyen bir konteyner mal, Türkiye’den Avrupa’nın en uç noktalarına sadece 5 günde gidebiliyor. Her gün yaklaşık 5 bin TIR’lık bir hareketin olduğu Avrupa-Türkiye hattında, yapay-zeka destekli Tırport teknolojileriyle yük sahipleriyle, uygun ve güvenilir kamyonlar, doğru zamanda, doğru yerde, önceden programlı bir şekilde buluşabiliyor. Tırport, 2023 ikinci yarısı itibariyle her gün yüzlerce kamyon için Avrupa-Türkiye hattında akıllı eşleştirmeli FTL, LTL ve Parsiyel operasyonlar organize edecektir. Tırport olarak, Avrupa’ya gidip dönüş yükü organizasyonunu zamanında yapamadığı için boş dönmek zorunda kalan binlerce TIR’ı da doğru yük ile buluşturarak, hem milyonlarca dolarlık döviz kaybını önleyeceğiz, hem de doğaya salınacak binlerce ton CO2’nin önüne geçilmesine katkı sağlayacağız.” diye konuştu.

Türkiye, yollardaki 930 bin kamyonla Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahip

Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahip olduğunun altını çizen Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahip Türkiye’de, yollarda %90’ı şahıslara ait, 550 bini aşkın kamyon/TIR ticari yük taşımacılığı yapıyor. Günlük ortalama 450 bin kamyon yük alıyor. Pazarda, günde 80 milyon dolarlık navlun ödemesi yapılıyor. Türkiye’nin açık ara en büyük dijital platformu haline gelen Tırport olarak yaklaşık 80 kişilik takımıyla, yurt dışı dahil günde 4.500’ün üzerinde FTL operasyonu yönetiyoruz. Tırport olarak, 3 yıl içinde 250 bin üye kamyoncuya ulaşmayı, günde 30 binin üzerinde taşımayı yönetmeyi, günde en az 5 bin taşımayı spotta kendi üzerinden yapmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hakkında

2012 yılında kurulan ve 2 milyar TL kayıtlı sermayesi bulunan Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı; Hedef Holding çatısı altında finans ve teknoloji öncelikli olmak üzere birçok alanda doğrudan veya dolaylı yatırımlar gerçekleştirmektedir. Hedef GSYO, Rekabet avantajı yüksek ve büyük pazar yaratma potansiyeline sahip Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek her türlü projeyi sektör ayrımı yapmaksızın değerlendirmeye almaktadır. Yatırım yaptığı sektörlerin bazıları; reel sektör, fintech, yazılım, oyun, gayrimenkul, tarım ve gıda, pazarlama, basın ve yayıncılık, eğitim, lojistik, tıbbi amaçlı sağlık ürünleri, polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünleri, blockchain, kripto ve SaaS vb. sektörlerden 15’i aşkın şirkete yatırım yapmış bulunmaktadır. Sürdürülebilir büyüme performansı ile yüksek karlılık hedefine sahip olan ve kaynak ihtiyacı duyan girişim şirketlerine yatırım yapmayı hedeflemesinin yanı sıra ürün/hizmet açısından rakiplerine göre avantajlı pozisyonda olmalarına rağmen, kapasite ve finansman darlığı çeken KOBİ'lere finansman ve yönetsel destek de sağlamaktadır. Başlangıç, büyüme veya ileri aşamada bulunan yenilikçi girişimcilerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak rekabet avantajına sahip ürün ve projelerini destekleyerek, büyüme ve kurumsal yapılanma süreçlerine katkıda bulunma misyonuyla hareket etmektedir. Hedef GSYO, geniş finansal holding yapısıyla yatırım stratejisi olarak; girişimlerin ilk yatırımlarından ileri aşamadaki yatırım turlarına ve en son aşamada halka arzlarına kadar girişimin yanında olmaktadır. Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, halka açık bir şirket olup, 500 milyon TL sermaye ile kurulmakta olan Hedef Yatırım Bankası’nın da yüzde 30 hissesine sahiptir. Borsa İstanbul A.Ş.’de HDFGS koduyla işlem görmektedir. Hedef Girişim Sermayesi hakkında daha detaylı bilgi almak için www.hedefgirisim.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

TIRPORT Hakkında

GRN Lojistik Teknolojileri A.Ş.’nin lojistik operasyonları uçtan uca dijitalleştirmek ve her aşamada ölçülebilir, erişilebilir ve yönetilebilir bir platform yaratma vizyonuyla hayata geçirdiği TIRPORT, canlıya geçtiği 3 yıl içinde Türkiye’nin en büyük lojistik firmasından daha büyük bir operasyonu yönetebilir hale gelmiştir. Bir lojistik firması olmayan TIRPORT, sektörün tüm aktörlerine farklı çözümleriyle değer yaratmakta, yapay zekâ destekli gelişmiş aplikasyonlarıyla tüm operasyonların mobil uygulama üzerinden yönetilmesi ve her aşamasında mobil uygulama üzerinden denetlenmesi hizmeti vermektedir. TIRPORT aynı zamanda on binlerce bireysel kamyon sahibine ihtiyaç duyduğu yer ve zamanda kendisi için en uygun yüke en kısa sürede ulaşmasına imkân sunmaktadır. Detaylı bilgi almak için www.tirport.com adresine başvurabilirsiniz.