Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak

TBMM

AK Parti TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti milletvekillerine yapacağı sunumda, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.