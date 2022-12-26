Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonun boynunu kıracağız

BARTIN - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, enflasyonda her ay sert düşüşler beklediklerini belirterek, “Özellikle aralık sonu ocak sonu itibarıyla inşallah enflasyonun boynunu kıracağız” dedi.



Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bartın’da iş dünyası ile toplantı yaptı. Gürcan, enflasyonla mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Türkiye gibi tüm dünyada da ciddi bir enflasyon yaşadık. Baktığımız zaman geçtiğimiz ay yıllık enflasyonun 1 puan kadar gerileyerek 84,39’a düştü. Bundan sonra da enflasyonda her ay sert düşüşler bekliyoruz. Özellikle aralık sonu ocak sonu itibarıyla inşallah enflasyonun boynunu kıracağız. Şu anda zaten dövizdeki stabilitenin devam etmesi, diğer emtia fiyatlarının da dünyada olduğu gibi bizde de gevşemesi, tedarik zincirinin tekrar oluşması nedeniyle fiyatların düşmesi gıda maddelerinde toprak mahsullerinin ciddi şekilde devreye girmesiyle fiyatlardaki oynaklığı gördük. Önümüzdeki günlerde inşallah çok daha olumlu geçecektir” diye konuştu.



Gürcün iş dünyasından beklentilerini ise şöyle aktardı:



“Bu beklentiyi hep beraber kıracağız. Tabi ki iş dünyamızdan da bir beklentimiz enflasyon nedeniyle erkenden zam yapmamalarıdır ve bunu kalıcı ile sürekli hale getiriyor. Şunu hepimiz bilmeliyiz ki; Türkiye hep beraber enflasyonu yenecektir. Çünkü şu anda enflasyonun da artacak bir pozisyonu yok. Yani enerji fiyatları diğer emtia fiyatları geri geliyor, önümüzdeki süreçte fiyatları çok artırmadan, enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz.”



‘ENFLASYONLA MÜCADELEDE BİZİMLE AYNI YOLLARI İZLİYORLAR’



Dünya genelinde enflasyonun yüksek olduğunu dikkat çeken Gürcan, “Gelişmiş ülkelerdeki enflasyon rakamlarına baktığımızda özellikle Almanya’da açıklanan yüzde 11,3’lük enflasyon, yine Amerika’da ki 7,1’lik enflasyon rakamlarıyla birlikte oralardaki gıda fiyatlarının yüzde 42’ler 46’lar 48’ler ciddi fiyat artışları var. Oralarda da ciddi sıkıntılar var. Ama enflasyonla mücadelede onlarla bizimle beraber aynı yolları izliyorlar. Şu anda dünyadaki 165 ülke verisinden 129’u Türkiye gibi enflasyonun altında düşük faiz veriyor” diye konuştu.



MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ



Gürcan faiz artırılması durumunda yaşanacakları ise şöyle açıkladı:



“Zaman zaman muhalefet bize diyor ya, ‘faizi artırın dolar kuru düşsün’ ama bizim haricimizde de Almanya, ABD, Yunanistan ve Avrupa ülkeleri dahil hepsinde negatif faiz uygulaması var. Biz eğer muhalefetin dediğini yapsaydık, Türkiye’de faizleri artırsak, bugün yüzde 84 enflasyon var, bizde tutsak yüzde 85 faiz oranı uygulasak ne olur? Mevduat faizinin yükseldiğini kredi faizlerinin arttığını ve krediye erişimin zorlandığını görürüz. Aynı şekilde şirketlerde krediye ulaşımın zorlanıldığını ve geri ödemelerde çok ciddi sıkıntılar yaşanabileceği ile iflaslar, işten çıkartmalar olacak. Bankalar da alacaklarında büyük sıkıntılar yaşayacaktı. Bankaların battığını şahit olacaktık. Ve özellikle faiz artırımıyla doların baskılandığını ve yurt dışına mal satanların fiyatlarını tutturmada zorlandıklarını ve ihracatımız azalacak, ithalatımız artacaktı. Türkiye Uzak Doğu ülkelerinin adeta ucuzluk pazarı haline gelecekti.”