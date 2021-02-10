Haz için yapılan alışveriş mutluluk veriyor

İSTANBUL - Online alışveriş yapan 18 yaş ve üzeri tüketicilerle gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçları paylaşıldı. Tüketici davranışı ve psikolojisine odaklanılan araştırmanın sonuçlarını hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökcek, "Alışverişi haz ve mutluluk veren bir eylem olarak gören tüketiciler, alışveriş sonrası kendilerini ruhsal açıdan daha iyi hissediyor. Ruhsal açıdan iyi durumda olan tüketici için alışverişin mutluluk ve hazla bir ilişkisi yok" diye konuştu.



Dr. Öğr. Üyesi Sema Mercanoğlu Erin ve Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökcek, "Mental İyi Oluş Hali ve Hedonik Tüketim Davranışının Çift Yönlü Etkileşimine Yönelik Bir Araştırma: Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması" konulu bildirilerini 6’ncı Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde sundu. Tüketici davranışı ve psikolojisine odaklanılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökcek, "Alışverişi haz ve mutluluk veren bir eylem olarak gören tüketiciler, alışveriş sonrası kendilerini ruhsal açıdan daha iyi hissediyor. Ruhsal açıdan iyi durumda olan tüketici için ise alışverişin mutluluk ve hazla bir ilişkisi yok" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADA ÜRÜNLE İLGİLİ YAPILAN PAYLAŞIMLAR MUTLU EDİYOR"

Gökcek, "Sonuçlara göre hedonik tüketim yaparak, bu alışverişi yaptığı mağaza ya da markalarda kendini bulduğunu ifade eden, zevk ve tercihlerini çevresindeki insanlara göstermek isteyen, alışverişiyle ilgili ürün, hizmet, mağaza, marka, fiyat vs. gibi bilgileri çevresiyle paylaşmaktan keyif alan tüketiciler de mental açıdan iyi hissediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜKETİCİLER ÜRÜN FOTOĞRAFLARINI MAĞAZADA ÇEKİP PAYLAŞABİLİR"

Elde edilen sonuçların pazarlamada tüketici davranışlarına ve psikoloji literatürüne önemli bir katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sema Mercanoğlu Erin, “Bulunan sonuçların, daha çok haz odaklı ürünler satan online alışveriş sitelerinin, tüketicilerin hangi durumda alışveriş yapacakları konusunda tutundurma faaliyetlerinin geliştirilmesine destek olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda, izinli pazarlama kullanılarak, tüketicilerin mağazalarda ürünlerle fotoğraflarının çekilip işletmenin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasını önerebiliriz” dedi.