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Hayvancılık sektörü için bu yıl yaklaşık 1 milyar lira ödenek ayrıldı

Hayvancılık sektörüne bu yıl hayvan hastalıklarıyla mücadele, altyapının geliştirilmesi gibi çok sayıda proje için 973 milyon 781 bin lira ödenek sağlandı.

19 Ocak 2023 Perşembe 11:35
Hayvancılık sektörü için bu yıl yaklaşık 1 milyar lira ödenek ayrıldı

ANKARA - AA muhabirinin, 2023 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, hayvancılık sektörüne bu yıl devam eden projeler için 342 milyon 409 bin lira ve yeni projeler için 631 milyon 372 bin lira kaynak ayrıldı.

Böylece hayvancılık sektöründe çeşitli yatırım projeleri için bu yıl toplam 973 milyon 781 bin lira ödenek kullanılacak.

Hayvancılık yatırımlarında en büyük payı, yurt genelinde uygulanacak Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi aldı. Proje kapsamında bu yıl 315 milyon lira yatırım yapılacak. Bu çerçevede bakım onarım, müşavirlik ve makine teçhizat alımı gibi çalışmalar yürütülecek. Projenin bu yıl bitirilmesi planlanıyor.

Yatırımlarda en yüksek ikinci paya, 169 milyon lira ile Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi sahip oldu. 81 ilde uygulanacak Projeyle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında da çalışmalar yürütülecek.

Hizmet binası ve hayvan pazarı yapılacak

Çeşitli illerde uygulanacak hayvancılık altyapısının geliştirilmesi projeleri için bu yıl 107 milyon 372 bin lira kaynak ayrıldı. Projeye aktarılan kaynakla tarım aleti, makineleri ve cihazlarının alımı ile hizmet binası ve hayvan pazarının yapımı gerçekleştirilecek.

Hayvansal Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında da bu yıl inşaat, tarım alet ve makineleri için 120 milyon liralık yatırım yapılacak. 2019'da başlayan ve 13 ilde uygulanan projenin iki yılda bitirilmesi öngörülüyor.

Islah çalışmalarına 70 milyon lira

Veteriner Hizmetleri Altyapısının Geliştirilmesi Projesi için 25 milyon 452 bin lira, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Islahı ve Adaptasyonu Projesi'ne 70 milyon lira kaynak ayrıldı. Projeyle tarımsal tesis gibi yatırımlar yapılacak.

Devam eden Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşılama Projesi için de 51 milyon 957 bin lira kaynak sağlandı.

LSD Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi Projesi'ne 30 milyon lira, Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn ve Ebeveyn Geliştirme Projesi kapsamında 45 milyon lira, hayvansal üretim ve hayvan hastalıklarının araştırılmasına yönelik projelere 35 milyon lira ve Burdur'da süt işletmelerinin belgelendirilmesi için 5 milyon lira ödenek ayırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hayvancılık Sektörüödenek
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