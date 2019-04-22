Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96082
ALTIN
240.258
DOLAR
5.8374
STERLİN
7.5582
EURO
6.5643
"Sosyal medya etkisi evliliklere zarar veriyor”
"Sosyal medya etkisi evliliklere zarar...
Sporun ruhu fotoğraflara yansıdı
Sporun ruhu fotoğraflara yansıdı
Ukrayna'da stat tartışması
Ukrayna'da stat tartışması
En güçlü sporcular Türkiye'de
En güçlü sporcular Türkiye'de
Kartlı Harcamada “Yuvarla” ile Küsuratlarını Bağışla
Kartlı Harcamada “Yuvarla” ile Küsuratlarını...

Havaş 23 Nisan’ı 400 çocukla kutladı

Havaş, her yıl 23 Nisan’da geleneksel hale getirdiği Havaş Çocuk Şenlikleri kapsamında çalışanlarının çocuklarını ağırladı. Antalya’dan Trabzon Havalimanı’na, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki Havaş istasyonlarında düzenlenen şenliklere, 400’e yakın çocuk katıldı.

Havaş 23 Nisan’ı 400 çocukla kutladı

Havaş, her yıl 23 Nisan’da geleneksel hale getirdiği Havaş Çocuk Şenlikleri kapsamında çalışanlarının çocuklarını ağırladı. Antalya’dan Trabzon Havalimanı’na, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki Havaş istasyonlarında düzenlenen şenliklere, 400’e yakın çocuk katıldı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 11:21
5 Okunma
Havaş 23 Nisan’ı 400 çocukla kutladı

İSTANBUL - Havaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Antalya, Gaziantep, Kayseri, Dalaman, Sivas, Elazığ ve Trabzon Havalimanları’ndaki istasyonlarında düzenlediği şenliklerde çalışanlarının çocuklarını ağırladı. Anne ve babalarının mesleklerini yakından tanıyabilmeleri amacıyla apronda düzenlenen Havaş Çocuk Şenlikleri’ne, yaşları 6 ile 13 arasında değişen 400’e yakın çocuk katıldı. Şenliklerde çocuklar aileleriyle birlikte, apron turu yaparak yer hizmetleri araçlarını ve uçakları yakından gördü. Çocuklar turun ardından, animasyonlar, yarışmalar ve renkli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Havaş Çocuk Şenlikleri’nde anne ve babaları ile birlikte cobus yolcu otobüsleriyle apron turu yapan çocuklar; push back araçları, bagaj traktörleri, yolcu merdivenleri ve uçakları yakından gördü. Uçakların içini gezen ve aileleriyle birlikte apronda fotoğraflar çektiren çocuklar, turun ardından palyaço ve animatörler tarafından karşılanarak yarışmalara katıldı. Çocuklar etkinlik sonunda çeşitli hediyelerle uğurlandı.

"UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN HEDİYE ETTİK"

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, “Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, çalışanlarımız ve çocuklarıyla kutlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Her yıl farklı istasyonlarımızda düzenlediğimiz Havaş Çocuk Şenlikleri ile geleceğimiz olan çocuklarımızın ailelerinin mesleklerini yakından tanıyabilmelerini ve bu anlamlı günün coşkusunu yaşayabilmelerini amaçlıyoruz. Bu sene de Antalya’dan Trabzon Havalimanı’na farklı kentlerdeki istasyonlarımızda, çocuklarımıza keyifli etkinliklerle unutamayacakları bir gün hediye ettiğimize inanıyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum’’ dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Havaş23 Nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pekcan: Eximbank, KOBİ dışı firmalara TL kredi kullandırılmasına başlayacak
Bakan Pekcan: Eximbank, KOBİ dışı firmalara TL kredi kullandırılmasına başlayacak
Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 16.23'e yükseldi
Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 16.23'e yükseldi
Bakan Ersoy: Turizmi 12 aya yayma hedefimiz var
Bakan Ersoy: Turizmi 12 aya yayma hedefimiz var
Dolar 5.82, euro 6.55 ve sterlin 7.58 lirada
Dolar 5.82, euro 6.55 ve sterlin 7.58 lirada
Antalya yabancıya konut satışında rekor kırdı
Antalya yabancıya konut satışında rekor kırdı
Bakan Selçuk'tan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Bakan Selçuk'tan 'kıdem tazminatı' açıklaması
SONUNDA HAVALAR ISINDI, SOMFY İLE TENTELERDE KONFOR ZAMANI…
SONUNDA HAVALAR ISINDI, SOMFY İLE TENTELERDE KONFOR ZAMANI…
Bağışlar 1 milyar dolara yaklaştı
Bağışlar 1 milyar dolara yaklaştı
Pegasus’tan indirimli koltuk seçimi kampanyası
Pegasus’tan indirimli koltuk seçimi kampanyası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans