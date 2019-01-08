Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89951
ALTIN
222.688
DOLAR
5.3869
STERLİN
6.8836
EURO
6.1650
"Burak gol atmaz, biz de Beşiktaş maçını kazanırız"
"Burak gol atmaz, biz de...
"Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtulduk"
"Türk futbol tarihinin en sıkıntılı...
TP-Link'ten CES 2019'da WiFi 6 sürprizi
TP-Link'ten CES 2019'da WiFi 6...
Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor
Kadirli'de Zeugma ile eş değer...
"Akdeniz diyeti kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor"
"Akdeniz diyeti kalp krizi riskini...

Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu

Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu. Şubat ayı sonuna kadar otoparkı ücretsiz olan İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL'den 21 TL'ye, bir günlük fiyatı ise 60 TL'den 63 TL'ye çıktı. Otomobiller için İstanbul Havalimanı'nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı da 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi. 

Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu

Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu. Şubat ayı sonuna kadar otoparkı ücretsiz olan İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL'den 21 TL'ye, bir günlük fiyatı ise 60 TL'den 63 TL'ye çıktı. Otomobiller için İstanbul Havalimanı'nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı da 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi. 

08 Ocak 2019 Salı 09:51
0 Okunma
Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu

İSTANBUL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen KÖİ Projeleri kapsamında Havalimanı/Terminal İşletmecileri tarafından işletilen havalimanları/terminallerinde 2019 yılında uygulanacak otopark ücret tarifeleri de belli oldu.İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL'den 21 TL'ye, 1-3 saat 24 TL'den 25 TL'ye, 3-6 saat 37.75 TL'den 39.50 TL'ye, 6-12 saat 44.75 TL'den 47 TL'ye, 12-24 saaıt 60 TL'den 63 TL'ye, 4 günlük abonman 173.50 TL'den 182 TL'ye, 7 günlük abonman 284 TL'den 298 TL'ye, 15 günlük abonman 387.50 TL'den 407 TL'ye bir aylık ise 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi.

İstanbul Havalimanı(ISL) ---- Atatürk Havalimanı(AHL) iç/dış hatlar kapalı otopark(otomobil)

Park süresi (Saat/TL)          

0-1 saat: 21 TL(ISL)                    15 TL(AHL)

1-3 saat: 25 TL(ISL)                     19.50 TL(AHL)

3-6 saat: 39.50 TL(ISL)                30.50 TL(AHL)

6-12 saat: 47 TL(ISL)                   36.25 TL(AHL)

12-24 saat: 63 TL(ISL)                 48.50 TL(AHL)

Abonman (otomobiller için)

4 gün: 182 TL(ISL)                       140 TL(AHL)

7 gün: 298 TL(ISL)                       229.50 TL(AHL)

15 gün: 407 TL(ISL)                     313 TL(AHL)

Aylık: 444 TL(ISL)                        342 TL(AHL)

İstanbul Havalimanı İç/Dış hatlar kapalı otopark (otomobiller için)

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat:21 TL

1-3 saat:25 TL

3-6 saat:39.50 TL

6-12 saat:47 TL

12-24 saat:63 TL

Abonman (otomobiller için)

4 gün:182 TL

7 gün:298 TL

15 gün:407 TL

Aylık:444 TL

Motor, motosiklet

0-1 saat:9.50 TL

1-3 saat:13 TL

3-6 saat:19.50 TL

6-12 saat:24 TL

12-24 saat:32 TL

Abonman (motor,motosiklet için)

4 gün:91,50 TL

7 gün:149 TL

15 gün:203.50 TL

Aylık:222.50 TL

İstanbul Havalimanı açık otoparklar için (otomobil)

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat:16 TL

1-3 saat:19 TL

3-6 saat:29 TL

6-12 saat: 32 TL

12-24 saat:44.50 TL

Abonman aylık 332 TL

Motor, motosiklet (açık otopark için)

0-1 saat:8 TL

1-3 saat:9.50 TL

3-6 saat:13.50 TL

6-12 saat:16 TL

12-24 saat:22 TL

Abonman aylık:169.50 TL

Minibüs/pikap (açık otopark)

0-1 saat:18 TL

1-3 saat:24 TL

3-6 saat:31.50 TL

6-12 saat:37.50 TL

12-24 saat:52 TL

Abonman aylık:376.50 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet (açık otopark)

0-1 saat:21 TL

1-3 saat:28.50 TL

3-6 saat:35.50 TL

6-12 saat:44.50 TL

12-24 saat:60 TL

Abonman aylık:422.250  TL

Havalimanında görevli personel araçları aylık otopark  ücreti olarak 136.50 TL ödeyecek. 

Antalya Havalimanı otopark tarifesi(otomobil)

0-1 saat:12.50 TL

1-3 saat:17.50 TL

3-6 saat:26 TL

6-12 saat:28 TL

12-24 saat:43 TL

Abonman aylık: 291.50  TL

İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar kapalı otopark(otomobil)

0-1 saat:14.50 TL

1-3 saat:20 TL

3-6 saat:30 TL

6-12 saat:33 TL

12-24 saat:47.50 TL

Abonman

4 gün: 102 TL

7 gün: 164 TL

15 gün: 224.50 TL

Aylık: 258 TL

İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar açık otopark(otomobil)

0-1 saat:12.50 TL

1-3 saat:17.50 TL

3-6 saat:26 TL

6-12 saat:28 TL

12-24 saat:43 TL

Abonman aylık:263.50

Ankara Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar kapalı otopark(otomobil)

0-1 saat:15 TL

1-3 saat:23 TL

3-6 saat:31 TL

6-12 saat:38 TL

12-24 saat:54 TL

Abonman

4 gün: 115 TL

7 gün: 176 TL

15 gün: 246 TL

Aylık: 348.50 TL

Ankara Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar açık otopark(otomobil)

0-1 saat:13 TL

1-3 saat:19 TL

3-6 saat:26.50 TL

6-12 saat:30 TL

12-24 saat:44 TL

Abonman aylık:289 TL

Otoparklardan ücretsiz yararlananlar

Devlet Personel Başkanlığının “Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında” listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar), engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı/bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarından ücret alınmıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HavalimanıOtoparkücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa’nın en dakik havayolu belli oldu
Avrupa’nın en dakik havayolu belli oldu
Dövizde son durum
Dövizde son durum
Havacılıkta büyüme pilot ihtiyacını artırıyor
Havacılıkta büyüme pilot ihtiyacını artırıyor
Dolar 5.42, euro 6.21 ve sterlin 6.89 lirada
Dolar 5.42, euro 6.21 ve sterlin 6.89 lirada
Dövizde son durum
Dövizde son durum
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Petrol fiyatları yüzde 1.0’den fazla geriledi
Petrol fiyatları yüzde 1.0’den fazla geriledi
Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı
Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı
En büyük 100’den 90’ı arttı
En büyük 100’den 90’ı arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ