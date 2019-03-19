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Havada ve karada seçim seyahatleri talebi artırdı

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart tarihi haftasında çok sayıda Türk vatandaşı da hava ve karayolu ile kaydı bulunduğu kentlerde oy kullanmak için seçim gezisine çıkacak. Seçim seyahatleri birçok iç hat noktasına olan uçuşlara da talebi artırdı. Bazı noktalara uçak seferlerinde ise ucuz bilet ve yer bulmak yoğun talepler nedeniyle zorlaştı.

Havada ve karada seçim seyahatleri talebi artırdı

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart tarihi haftasında çok sayıda Türk vatandaşı da hava ve karayolu ile kaydı bulunduğu kentlerde oy kullanmak için seçim gezisine çıkacak. Seçim seyahatleri birçok iç hat noktasına olan uçuşlara da talebi artırdı. Bazı noktalara uçak seferlerinde ise ucuz bilet ve yer bulmak yoğun talepler nedeniyle zorlaştı.

19 Mart 2019 Salı 13:15
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Havada ve karada seçim seyahatleri talebi artırdı

İSTANBUL - 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yaklaşması ile başka kentte kaydı olan vatandaşların oy kullanmak adına uçak ve otobüs bileti alımları da hızlandı. Özellikle başka bir yerde kaydı olup oy kullanacaklar seçim haftası seyahatlere çıkacak. Seçmenlerin seyahatleri özellikle 29-30 Mart tarihlerinde havada ve karada yoğunluğa neden olması bekleniyor. Sınır kapılarını ve otogarları seçmenler hareketlendirecek.

Havalimanlarında da seçmen yoğunluğu yaşanacak. Bilet taleplerine göre yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini 31 Mart tarihine göre ayarlayanlar özellikle 29 Mart Cuma günü kaydının bulunduğu kentlere dönüşlerde önemli artışlar var.Özellikle Atatürk Havalimanı iç ve dış hatlar terminallerinde seçmenlerin seyahatleri yoğunluk yaratması bekleniyor.

BAZI NOKTALARA UCUZ BİLET VE YER BULMAK ZORLAŞTI

Birçok vatandaş 31 Mart yerel seçimlerine göre uçuşlarını planlarken özellikle seçim haftası uçak ve otobüs biletlerine yoğun talepler geliyor. Uçak biletlerine özellikle seçim haftası gelen yoğun talep bilet fiyatlarına da yansıdı. Bilet fiyatları talep artışı ile beraber iç hatlarda bazı noktalara şimdiden ucuz bilet bulmak zorlaştı.Bazı noktalara ise yer bulmak zorlaştı. Gelecek hafta bilet almak isteyenlerin ise bazı noktalara yer bulamayabileceği veya daha yüksek fiyatlarla bilet almak zorunda kalabileceği de belirtilerek vatandaşların bir an evvel biletlerini almaları tavsiyesinde bulunuldu.

DHA

Son Güncelleme: 19.03.2019 13:22
Anahtar Kelimeler:
SeyahatYerel Seçim
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