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Havacılıkta büyüme pilot ihtiyacını artırıyor

Havacılık sektörünün hızla büyüdüğü günümüzde pilot ihtiyacı da aynı oranda artıyor. Bu kapsamda gençlerin pilot olabilmesini sağlamak amacıyla Pegasus tarafından 'Pilot Yetiştirme Programı' başlatıldı.

Havacılıkta büyüme pilot ihtiyacını artırıyor

Havacılık sektörünün hızla büyüdüğü günümüzde pilot ihtiyacı da aynı oranda artıyor. Bu kapsamda gençlerin pilot olabilmesini sağlamak amacıyla Pegasus tarafından 'Pilot Yetiştirme Programı' başlatıldı.

04 Ocak 2019 Cuma 13:13
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Havacılıkta büyüme pilot ihtiyacını artırıyor

İSTANBUL (DHA) - Pegasus, havacılık sektörünün hızla gelişmesine paralel olarak artan pilot ihtiyacını karşılamak için başlattığı 'Pilot Yetiştirme Programı' ile pilot olma hayaliyle büyümüş gençlere fırsat sunuyor.

2019 yılında bünyesine katacağı yeni uçaklarla filosunu genişletmeye devam edeceğini açıklayan Pegasus pazar ihtiyaçlarının artışına da paralel olarak kokpit ekiplerini de büyütme kararı aldı.

Bu doğrultuda kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kokpit ekiplerini kurarken cinsiyet ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm pilot ve pilot adaylarına kapılarını açan Pegasus, insan odaklı yaklaşımına uygun olarak yetenek kazandırma süreçlerinde ve pilotların göreve başladıkları dönemden itibaren memnuniyet ve değer yaratmak için oryantasyon süreçlerini yeniden yapılandırıyor. Pegasus, kokpit kadrolarına part-time çalışma imkânı, Avrupa standartlarında ücret ve yan haklar, güvenlik ve kalite odaklı dizayn ettiği eğitimler ile sürekli gelişim imkanlarının yanı sıra, uygun deneyimi bulanan ikinci pilot adaylara kaptanlığa yükselme, farklı uçak tiplerinde deneyimli adaylara TİP değiştirme ve deneyimsiz adaylara iş garantili 'TİP ve Line' eğitimi imkanları sunuyor. Pilot yetiştirme programına katılmak isteyen gençler, flypgs.com adresinden başvurularını tamamlayabilirler."

DHA

Anahtar Kelimeler:
HavacılıkPilot Ihtiyacı
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