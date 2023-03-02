Hatay'da depremde hayvanları telef olan besicilere Erzurum'dan 427 küçükbaş gönderildi

Erzurum

Depremlerin ardından Erzurum'da, Valilik ve AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım seferberliği sürüyor

Bu kapsamda Erzurum Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği desteğinde depremlerde hayvanları telef olan üreticilere dağıtılmak üzere 427 küçükbaş hayvan toplandı.

Küçükbaş hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar koordinesinde Erzurum'dan tıra yüklenerek Hatay'a gönderildi.

Akar, birlik başkanları ile tüm üreticilere yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, deprem bölgelerine toplamda 1000 küçükbaş gönderilmesinin planlandığını, devletin bölgede yaraları sarmaya çalıştığını ifade etti.