HAŞİM KILIÇ: TAM KAPANMADA FIRSATÇILIĞA GEÇİT YOK

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Yerel marketlerin stok ve hijyen önlemleri açısından tam kapanma sürecine hazırlıklı girdiğini kaydeden Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, bu dönemde fırsatçılığa geçit vermeyeceklerini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kalabalığın en yoğun olduğu yerlerin başında gelen marketler, tam kapanma sürecinde de müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmaya devam ediyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bursa Şubesi (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Özveriyle bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğiz dedi.

STOKLAR ARTIRILDI. Perşembe akşamı itibariyle başlayan 17 günlük tam kapanma sürecinde Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınacak olan tedbirlerin hayati önem taşıdığını vurgulayan Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bursa Şubesi (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Tam kapanma sürecinde Bursa’nın dört bir yanında faaliyet gösteren perakende satış noktaları ile halkımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Yerel zincir marketlerimiz, bu zorlu dönemde de vatandaşa hizmette aksaklık yaşanmaması için gerekli hassasiyeti gösterecek. Marketlerimizde halk sağlığı adına her türlü gıda ve temizlik malzemelerinin temininde sorun çıkmaması için gerekli hazırlıkları yaptık. Personelimiz ile birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarını uygulayarak, müşterilerimize hijyenik bir ortam sağlıyoruz şeklinde konuştu. FAHİŞ FİYATIN KARŞISINDAYIZ. Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın talimat ve tavsiyelerine uyarak önlemleri daha da artırdıklarını belirten Haşim Kılıç, “Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında etkisi süren salgın döneminin üstesinden gelerek, milletimize ve devletimize destek olmak boynumuzun borcu. Bu borcu ödemek için de ihtiyaçların karşılanması noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Pandemi döneminde talep artışı nedeniyle uygulanan fahiş fiyatların ve fırsatçılığın karşısında durduğumuzu da vurgulamak isterim. Tüm yerel marketlerimiz, tam kapanma sürecinde de dezenfeksiyon işlemlerini sürdürerek müşterilerine temiz ve güvenli bir ortam sunacaktır. Halkımızın da gerekli önlemleri alarak, alışverişlerinde daha sorumlu olmasının da salgının azalmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.