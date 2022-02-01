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"Hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyat artışına yol açtı"

01 Şubat 2022 Salı 10:22
"Hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyat artışına yol açtı"

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Salatalık, kabak, yeşil fasulye, biber, domates, patlıcanda içinde bulunduğumuz dönemde arz örtü altından sağlanmakta olup, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte bitki gelişiminin yavaşlamasına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyat artışına yol açtı" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını değerlendirdi. Ocakta üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 339,50 ile elmada görüldüğünü belirten Bayraktar, "Elmadaki fiyat artışını yüzde 293,65 kuru soğan, yüzde 287,10 portakal, yüzde 236,19 yeşil mercimek, yüzde 224,04 marul ve yüzde 222,38 nohut takip etti. Elma 4,4 kat, kuru soğan ve portakal 3,9, yeşil mercimek 3,4 kat, marul ve nohut 3,2 kat, limon ve kuru üzüm 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 2 lira olan elma 8 lira 79 kuruşa, 63 kuruş olan kuru soğan 2 lira 48 kuruşa, 1 lira 55 kuruş olan portakal 6 liraya, 8 lira 18 kuruş olan yeşil mercimek 27 lira 50 kuruşa, 2 lira 8 kuruş olan marul 6 lira 74 kuruşa, 8 lira 40 kuruş olan nohut 27 lira 8 kuruşa, 2 lira olan limon 6 lira 14 kuruşa satıldı" dedi.

Bayraktar, ocakta markette 43 ürünün 37'sinde fiyat artışı, 5'inde ise fiyat azalışı görüldüğünü belirterek, "Üreticide ise 35 ürünün 19'unda fiyat artışı, 5'inde fiyat azalışı meydana geldi. Üreticide 11 üründe fiyatlar değişmezken, markette 1 ürünün fiyatı değişmedi" diye konuştu.

'ÜRETİM MALİYETLERİ ARTTI'

Bayraktar, ocakta hava sıcaklıklarının normallerinin altında gerçekleşmesi ve ülke genelinde kar yağışlarının fazla olmasının yurdun pek çok yerinde üreticinin tarlasına girememesine, ürünlerin kar altında kalmasına ve hasadın zorlaşmasına sebep olduğunu söyledi. Aşırı soğuklara bağlı olarak seralarda ısınma maliyetlerinin de arttığını kaydeden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Soğuğa bağlı verim düşüklükleri, hasat sürelerinin uzaması ve arzın azalması da üretim maliyetlerini artırdı. Salatalık, kabak, yeşil fasulye, biber, domates, patlıcanda içinde bulunduğumuz dönemde arz örtü altından sağlanmakta olup, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte bitki gelişiminin yavaşlamasına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki azalma, fiyat artışına yol açtı. Kışlık sebzelerden ıspanak, pırasa, lahana, karnabahar gibi ürünlerde de düşük hava sıcaklıkları nedeniyle ürünlerin yavaş gelişmesinin yanı sıra, tüm ülkemizi etkisi altına alan düşük hava sıcaklıklarının kışlık sebzeleri olumsuz etkilemesi de fiyatlarda artışa yol açtı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları BirliğiFiyat ArtışıHasatşemsi Bayraktar
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