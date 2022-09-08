Hasadına hazırlanılan limon dalında 8 liraya satılıyor

ADANA’da kış aylarında iki kez yaşanan don olayları nedeniyle rekolte kaybı beklenen limon, hasadı başlamadan dalında kilosu 8 TL'den satılıyor.



​Türkiye’de üretilen 1 milyon ton limonun geçen yıl yüzde 37’sini karşılayan Adana’da hasat zamanı yaklaştı. Mart ayında iki kez yaşanan don olayları yüzünden özellikle Mayer ve Enterdonat cinsi limonlarda çiçek dökümleri yaşandı. Çok sayıda çiftçi de zarar gören ağaçlarını keserek farklı türler ekti. 8 Eylül için kesim izni verilen ürünlerin 15 Eylül’den itibaren ihraç edilmeye başlanacağı bildirildi.



Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, don olaylarının etkilediği Mayer ve Enterdonat cinsi limonda önemli oranda rekolte kaybı beklediklerini söyledi. İncefikir, "Çiçeklenme döneminde meydana gelen don yüzünden olgunlaşarak kesime hazır hale gelen limonlar çok az. Önemli oranda verim kaybı var. Haziran çiçeği dediğimiz ikinci makas meyveler ise olması gerektiğinden çok daha küçük. Normal şartlar altında şu an ağaçlardaki meyvelerin tam olarak olgunlaşması, haziran çiçeği meyvelerinin ise onlara yakın olgunlukta olması gerekirdi. Dolayısıyla şu an üretici ve tüccar arasında tek makaslık alışveriş dönüyor çünkü ikinci makas meyveler henüz misket büyüklüğünde" dedi.



DALINDA 8 LİRADAN SATILIYOR



Geçen yıl bahçede 1.5 TL’ye satılan limon fiyatının şu anda dalında 8 TL’den satıldığını belirten İncefikir, “İlk makas fiyatı bu. Tüccarlarla 8 TL'den anlaşmalar sağlanıyor ancak ikinci makas fiyatı henüz belli değil, çünkü birkaç ay daha olgunlaşması gerekiyor. Mayer ve Enterdonat rekoltesinde ciddi kayıp var ama dikenli limon türü bu felaketi biraz daha az hasarla atlattı. Fiyatların yüksek olması üreticiyi kurtarmayacak. Üreticiyi rekolte kurtarır" diye konuştu.