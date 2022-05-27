Hasadına başlanan Kurşunlu çileği, 5 ülkeye ihraç ediliyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen, ‘kırmızı elmas’ olarak nitelendirilen Kurşunlu çileğinde, yılın ilk hasadı başladı. 5 ülkeye de ihraç edilen çileğin, yaklaşık 400 milyon TL gelir getirmesi bekleniyor.



İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde üretimi yapılan Kurşunlu çileğinin hasadı başladı. Çiftçiler yılın ilk hasadını gerçekleştirirken, çileğin hasadı bu yıl hava muhalefeti nedeniyle 8 yerine 7 ay boyunca sürecek. Tarlada kilosu 12 TL'den satılan ve 1100 haneli mahallede oturan vatandaşların geçim kaynağı olan Kurşunlu çileğinin, önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da Gürcistan, Rusya ve Irak'a ihraç edilmesi planlanıyor. Çilek hasadı için tarlaya giderek incelemede bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "11 bin dekar alanda çilek üretimi yapılıyor. Ortalama dönümünden 3,5 ton ürün alınıyor. Mahallemizde çilek hali var. Pazar sıkıntısı da yok. 11 bin dekarlık alanda bu yıl 350 bin ton rekolte beklentimiz var. Geçen sene fiyatlar 7 ila 8 TL arasındaydı. 350 milyon TL civarında bir gelir elde edildi. Bu sene sanayiilik tabir edilen çileğin kilosu 10 TL, sofralık ise 12 TL'den satılıyor. Reçinesi, şekeri yüksek. Lezzetli. 1 Mayıs'ta hasadı başlar, 7 ay boyunca 30 Kasım'a kadar devam eder. Bu sene hava muhalefeti nedeniyle 20 gün ürünlerin hasadında öteleme oldu" dedi.



'ÇİLEK KÖYÜ'



Kurşunlu çileğinin sadece iç pazara verilmediğini, ihraç da edildiğini söyleyen Çelik, " 5 ülkeye ihraç ediyoruz. Çilek köyü olarak anılıyor. Mahalle sakinleri gelirlerini çilekten karşılıyorlar. Kurşunlu'nun yanısıra sınır mahalleler Eymir, Hasanpaşa, Çitli, Kınık, Küçük Yenice de esinlenerek çilek üretimine başladı" dedi.