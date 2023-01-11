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Hamsi ihracatı geçen yıl 11,1 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den geçen yıl 26 ülkeye 11 milyon 137 bin 463 dolarlık hamsi ihraç edildi.

11 Ocak 2023 Çarşamba 12:47
Hamsi ihracatı geçen yıl 11,1 milyon dolar kazandırdı

TRABZON - AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2022'de ihraç edilen hamsi miktarı 2 bin 102 ton oldu.

Hamsi ihracatı karşılığında 11 milyon 137 bin 463 dolar gelir sağlandı.

Buna göre hamsi ihracatı, 2 bin 707 ton ürün karşılığı 14 milyon 333 bin 377 dolar kazanılan 2021'e göre miktarda ve değerde yüzde 22 azaldı.

Fransa, Belçika ve ABD, en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu.

Geçen yıl Fransa'ya 4 milyon 435 bin 719, Belçika'ya 3 milyon 626 bin 812 ve ABD'ye 905 bin 128 dolarlık hamsi satıldı.

Öte yandan önceki yıldan farklı olarak geçen yıl Kazakistan, Suriye ve Kenya'ya da hamsi satışı gerçekleştirildi.

"Rekolte düşüklüğünden dolayı rakamlarımız az oldu"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, "Önceki yıla oranla hamsi ihracatımızda düşüş olmasına rağmen yine de 11 milyon doları aşkın bir ihracat yapmış olduk." dedi.

Hamsinin bölgede de çok tercih edilen balık türü olduğunu belirten Gürdoğan, "Aynı zamanda da Karadeniz'de simge olmuş bir ürün." ifadesini kullandı.

Gürdoğan, hamsiye yurt dışı piyasadan gelen talebe de dikkati çekerek, "Aynı zamanda ülke dışındaki özellikle buradan giden insanlarımızın da hamsiye talebi oluyor ama bu talebi bugünkü ortamda istenildiği gibi yerine getiremiyoruz çünkü denizlerimizde özellikle hamsideki bu sene rekolte düşüklüğünden dolayı rakamlarımız az oldu." diye konuştu.

"Yeniden bir düzenleme yapılması kaçınılmazdır"

Rekoltenin azalmasındaki en önemli etkenin, iklimsel faktörlerin yanında denizlerdeki zamansız avlanma olduğunu ifade eden Gürdoğan, şunları söyledi:

"Onun için her şeyden önce ülkemizdeki balık sezonunun açılması, hangi boyutlarda avlanacağı konularında yeniden bir düzenlemenin yapılması kaçınılmazdır. Hamsiyi ve diğer balık türlerini korumak, her şeyden önce gelecek nesiller için çok önem arz etmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
HamsiIhracatGelir
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