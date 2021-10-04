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Habaş, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek

04 Ekim 2021 Pazartesi 15:41
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Habaş, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Honda'nın kapattığı fabrikayı satın alan HABAŞ, fabrikada yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak.

Türkiye'de üretimini durdurarak kapatan Honda’nın fabrikasını satın alan HABAŞ, burada yerli hibrit araç üretmek için hazırlıklarına başladı. HABAŞ yetkililerinin 30'a yakın mühendislik şirketi ile görüşme halinde oldukları, yerli hibrit otomobil markası ile seri üretime başlayacağı öğrenildi. Ayrıca HABAŞ’ın, İngiltere'de bulunan kapanan Honda fabrikasının ekipmanlarını Türkiye'ye getireceği ve eski çalışanlara da teklif götürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HabaşHondaYerli Hibrit Otomobil
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