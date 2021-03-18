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Güvenli, keyifli ve kontrollü sosyalleşme Canpark Avm'de

Canpark AVM, 2 Mart’ta yayınlan genelge kapsamında özellikle restoran ve cafelerin %50 oturma kapasitesiyle açılmaları ile birlikte aldığı önlemleri artırarak, kontrollü normalleşme sürecinde kontrolün kendilerinde olduğunu bildirdi.

18 Mart 2021 Perşembe 16:21
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Güvenli, keyifli ve kontrollü sosyalleşme Canpark Avm'de

HABER: DİNÇER KARACALAR

TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesine sahip Canpark AVM, özellikle maske-mesafe-hijyen kurallarına sürekli dikkat çekerek, kontrollü AVM giriş sayıları, Hes kodu uygulaması, bilgilendirme anonsları, sürekli ve düzenli dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra, TÜV SÜD tarafından sertifikalandırılan ve Canovate Group tarafından geliştirilen Hycanx Hepa + UVC Kombo Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemi sayesinde, alışveriş merkezi içerisine Class 8 yani ameliyathane standartlarında temiz hava sağlıyor.

Canpark AVM, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlıklı bir ortamda güvenle bulunmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara ek olarak Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından başta yeme-içme ve mağazalara yapılan denetim ve kontrollerden de tam not alarak ziyaretçilerinin güvenli, keyifli sosyalleşmesini sağlıyor.

Kontrollü normalleşme ve kısıtlı çalışma saatleri uygulaması kapsamında 07:00 – 19:00 saatleri arasında hizmet veren cafe ve restoranlara gelen ziyaretçiler %50 oturma kapasitesinden şimdilik memnun olduklarını, İstanbul’un bir an önce korona renk haritasında mavi renge dönmesini ve diledikleri gibi özgürleşmek istediklerini belirterek kontrollerden ve alınan kararlardan memnuniyetlerini bildirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
CanparkAVMRestoranCafe
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