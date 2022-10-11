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Güneş enerjisi yatırımları artıyor

Dünyada elektrik talebi artınca bu alandaki yatırımlar uygun ve hızlı sonuç alınabilen güneş enerjisine kaymaya başladı. HSA Enerji, güneş paneli üretim kapasitesini 1.000 megavata çıkartıyor.

11 Ekim 2022 Salı 13:53
Güneş enerjisi yatırımları artıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Elektrik fiyatlarında yükseliş ve yenilenebilir enerjiye talebin artması sonrası ikinci fabrika yatırımını hayata geçiren HSA Enerji, test üretimine başladığı yeni yatırımıyla yıllık güneş paneli üretim kapasitesini 1.000 megavata çıkartıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan HSA Enerji Genel Müdürü Mehmet Doğan, güneş enerji sektörünün salgın koşullarına rağmen dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden olduğunu söyledi.

HSA Enerji'nin sektöre hızlı bir giriş yapmasında JA Solar stratejik partnerliğinin etkili olduğunu dile getiren Doğan, ”Ana felsefemiz Türkiye'de üretilen en kaliteli ve en doğru teknolojiye sahip paneli üretmek. Nihayetinde dünya fotovoltaik endüstrisi Çin hakimiyetinin fazla olduğu bir sektör. Bizler de grubumuzun önceki yıllardaki güneş santrali yatırımlarında deneyimlediği yatırımcı perspektifiyle güneş paneli seçimi konusundaki tüm hassasiyetlerimizi Manisa tesisimizde ürettiğimiz ürünlerimize de yansıttık. Global partnerimiz bu noktada gerekli desteğini fazlasıyla sağlıyor. Üretim hattımızın ekipmanlarının seçiminden ham madde tedarikine kadar tüm süreçler JA Solar ile birlikte gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz Mavi Çam Güneş Panelleri ve JA Solar panelleri dünya standartlarında ve yüksek teknolojiyle hayata geçiriliyor. HSA Enerji, JA Solar'ın deniz aşırı ülkelerdeki tek üretim partneri. Türkiye bu bağlamda JA Solar için de stratejik bir öneme sahip.”

“2023'te toplamda 1.000 megavatlık üretim kapasitesine ulaşacağız”

Mehmet Doğan, geçen yıl yoğun talep sonrası üretim kapasitelerini yıllık 500 megavata çıkardıklarını anımsatarak, hayata geçirilen ikinci fabrika yatırımının da 2023'te faaliyete başlayacağını söyledi.

Normalde planlarının “2022 sonunda 500 megavatlık kapasiteye ulaşmak” bulunduğunu anlatan Doğan, şu açıklamalarda bulundu:

“Artan talepler sonrası ilave yatırım kararı aldık. Öncelikle yıl ortasında kapasitemizi 500 megavata çıkardık ve ikinci fabrikamızın yatırım kararını aldık. İkinci tesisimiz de tamamen aynı tasarıma ve yıllık 500 megavat üretim kapasitesine sahip. 2023'e tek kampüste toplamda 1.000 megavat/yıl üretim kapasitesiyle hazır olarak gireceğiz.”

Doğan, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 20-25 civarında arttığını ve bu projeksiyona elektrikli araçların ve şarj istasyonu altyapısının tam olarak dahil olmadığını, onlar da eklenince ihtiyacın çok daha fazla olacağını anlattı.

Güneş kaynaklı elektriğin uygun fiyatından ve kısa sürede yatırımı amorti etmesinden bahseden Doğan, gelecekte güneş enerjisinin çok daha fazla konuşulacağını bildirdi.

Şu anda 230 kişi istihdam ettiklerine değinen Doğan, 2023 ile birlikte bu sayının 370'e çıkacağını, 24 saat kesintisiz üretime devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HSA EnerjiGüneş Enerjisi
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