Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
83675
ALTIN
250.722
DOLAR
6.1048
STERLİN
7.7524
EURO
6.8129
23 Haziran'da Emaneti Geri Almaya Geliyoruz
Son Dakika
23 Haziran'da Emaneti Geri Almaya...
Black Mirror Yeni Sezon, 5 Haziran’da Sadece Netflix’te!
Black Mirror Yeni Sezon, 5...
Benler kanser habercisi olabilir
Benler kanser habercisi olabilir
Ara Güler'in Türkiye'den sanatçı portreleri sanatseverlerle buluştu
Ara Güler'in Türkiye'den sanatçı portreleri...
Kentsel dönüşümde tarihi sur ve menfez ortaya çıktı
Kentsel dönüşümde tarihi sur ve...

Güneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdı

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santralleri arasında yer alan Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki güneş enerjisi santrali, 21 bin 177 panelle 4 yıldır elektrik üretiyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, santralin çalıştığı sürede 13 milyon 300 bin lira katma değer sağladığını söyledi.

Güneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdı

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santralleri arasında yer alan Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki güneş enerjisi santrali, 21 bin 177 panelle 4 yıldır elektrik üretiyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, santralin çalıştığı sürede 13 milyon 300 bin lira katma değer sağladığını söyledi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:41
18 Okunma
Güneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdı

MALATYA - Malatya İnönü Üniversitesi'nde 'güneş enerji tarlası' olarak bilinen santralde 21 bin 177 panel bulunuyor. 120 dönümlük arazi üzerinde 2015 yılında kurulumu tamamlanan ve aynı yıl Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) 'Güneş' dalında ödül alan güneş enerjisi santrali İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin elektrik tüketiminin dörtte birini karşılıyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, santralin 1 Şubat 2015 yılında hizmete girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Elektrik üretmeye başlayan güneş enerji santralimiz 120 dönüm arazi üzerinde bulunuyor. Arazinin 90 dönümünde panel ve diğer güneş enerji santrallerinin gerekli yapıları kurulu. Dere yatakları ile su drenaj hattı korunan tarım arazisi olmayan 30 dönümüne de güneş enerji santrali kuruldu. 2 bin 200 metrelik enerji nakil hattı ile 34 bin 500 voltluk enerjiyi Turgut Özal Tıp Merkezimize gönderiyoruz. Üniversitemizin en büyük elektrik tüketimini hastanemizde yapıyoruz. Hastanemizin toplam elektrik enerjisi ihtiyacını yüzde 22-23 olarak bu güneş enerji santralinden karşılıyoruz. Şimdiye kadar 2015 yılından bugüne 51 ayda ürettiğimiz enerji ile hastanemize, üniversitemize 13 milyon 300 bin liralık katkı sağlandı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güneş Enerji SantraliTürikyeİnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği
VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği
Türkiye'den ABD hamlesi!
Türkiye'den ABD hamlesi!
Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı
Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı
Bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız
Bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız
'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'
'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'
Bayram tatilinde Yunan adalarına Türk akını
Bayram tatilinde Yunan adalarına Türk akını
Bakan Pekcan: ABD'nin çelik ithalatında vergileri yüzde 25 indirmesi olumlu
Bakan Pekcan: ABD'nin çelik ithalatında vergileri yüzde 25 indirmesi olumlu
Türkiye'de ilk kez kahve meyvesi üretti
Türkiye'de ilk kez kahve meyvesi üretti
KARAMAN’A GÜNEŞ DOĞUYOR
KARAMAN’A GÜNEŞ DOĞUYOR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans