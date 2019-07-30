Gram altında fiyat oyunu! Bu rakamlara dikkat…

Altın Türkiye’de her zaman yatırım aracı olarak görünen, Türk insanının ilgisini çeken bir emtia olarak biliniyor. Türkiye’de altına olan talep fiyatlardaki artışla azalsa da yine de yatırım amacıyla saklanmaya devam ediyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre altın yatırımı yapılırken her ay gram altın, çeyrek altın ya da maddi duruma göre 2.5 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, külçe olarak alımlar gerçekleştiriliyor.

DÜĞÜN SEZONU AÇILDI, ALTIN ALIRKEN DİKKAT

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Altın alırken kuyumcudan bile alınsa bilinmesi gereken bazı noktalar mevcut.

Çeyrek, yarım, tam altınlar devlet kontrolündeki darphanelerde basılırken gram altınlar rafineriler tarafından satışa sunuluyor. Kötü niyetli kişilerin piyasaya sürdüğü sahte altını bazı kuyumcular bile anlayamıyor.

FİYATLARA DİKKAT

Gram altın alırken saflık derecesine göre fiyatı da değişiyor. 995 ve 999.9 numaralarıyla nitelendirilen altınların internetten alım-satım fiyatları arasında 5-7 lira arasında oynama oluyor.



995 numarasıyla satılan gram altının saflık derecesi azken 999.9 numarasıyla satılan altın saf altın olarak nitelendiriliyor.

995 milyem olarak bilinen altın binde 5 oranında farklı katı maddeleri içerdiğinden hem işlenmesi hem de renk standardında değişiklikler olabiliyor. 995 milyem altının içinde binde 5 oranında bakır, gümüş, alloy madeni bulunabiliyor. 995 milyem altın döküm atölyeleri tarafından daha çok tercih ediliyor. Kolye, bilezik, yüzük gibi takıların üretiminde 995 milyem altın daha fazla kullanılıyor.

999.9 milyeme sahip altında ise binde 1 oranında farklı katı madde bulunuyor ve saflığa en yakın altın olarak değerlendiriliyor. Piyasada ise fiziki olarak bulunması çok zor.

Serbest piyasada bugün (30/07/2019) 1 gram 24 ayar 995 milyem altın 256 liradan liradan alıcı buluyor. Ancak bazı internet sitelerinde 999.9 milyem altın satışa sunuluyor ve 995 milyem altından 3-7 lira daha pahalıya satılıyor.

TEK FİYATTAN İŞLEM GÖRÜYOR

Gram altınlar her ne kadar 995 ve 999.9 olarak nitelendirilse kuyumculara gidildiğinde tek fiyattan alım-satım işlemleri gerçekleştiriliyor. Elinizde 999.9 gram altın olsa da 995 milyem gram altın fiyatından satış gerçekleştiriyorsunuz. Bu nedenle internet üzerinden alım yapılacaksa 995 milyem gram altın alınması menfaatinize olacaktır.

ALTIN 5 YILDA YÜZDE 184 KAZANDIRDI

Son 5 yılın altın grafiğine bakıldığında gram altın 90 lira seviyesinden alıcı buluyordu. Bugün ise 260 lira seviyelerine yükselen gram altın 5 yıl içinde yatırımcısına yüzde 190’a yakın kazandırmış oldu. Son bir yılda ise gram altın 192 liradan 260 lira seviyesine yükseldi ve yüzde 35 oranında yatırımcısına kazanç sağladı.