Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

İstanbul, (DHA)

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Gökbey'in aviyonik sistemleri, gövde, rotor sistemi, iniş takımı gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ'ın imzasını taşıyor. Helikopter, VIP, Kargo, Hava Ambulans, Arama Kurtarma, Kıyı Ötesi Taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek. Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı. Program bütçesi ve takvimi 3 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılırken ve 26 Eylül 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalanmıştı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Uzunluk:15.87 metre



Ana rotor çapı:13.20 metre



Mürettebat:2



Yolcu:12



Standart yakıt tankı:1020 kg



Harici yakıt tankı:280 kg



Bagaj hacmi:1.1 m3



Azami seyir sürati:306 km/saatte



Menzil:740+km/948+km(harici yakıt tankı kullanılması durumunda)



Havada kalış:3.8+saat