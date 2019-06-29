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Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopterinin yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk tam donanımlı uçuşunu başarı ile gerçekleştirdiği duyuruldu.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Gökbey helikopterimiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi.45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi.Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopterinin yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk tam donanımlı uçuşunu başarı ile gerçekleştirdiği duyuruldu.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Gökbey helikopterimiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi.45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi.Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:04
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Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

İstanbul,  (DHA)

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Gökbey'in aviyonik sistemleri, gövde, rotor sistemi, iniş takımı  gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ'ın imzasını taşıyor. Helikopter, VIP, Kargo, Hava Ambulans, Arama Kurtarma, Kıyı Ötesi Taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek. Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı. Program bütçesi ve takvimi 3 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılırken ve 26 Eylül 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalanmıştı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Uzunluk:15.87 metre

Ana rotor çapı:13.20 metre

Mürettebat:2


Yolcu:12

Standart yakıt tankı:1020 kg


Harici yakıt tankı:280 kg


Bagaj hacmi:1.1 m3


Azami seyir sürati:306 km/saatte


Menzil:740+km/948+km(harici yakıt tankı kullanılması durumunda)


Havada kalış:3.8+saat

DHA

Anahtar Kelimeler:
GökbeyTam DonanımlıUçuşBaşarıönce Vatan
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