Giresun'da etkili olan kar yağışı fındık üreticilerini sevindirdi

Şahin, AA muhabirine, çiftçilerin uzun süredir beklediği karın sahilden 400 metre ve üzerindeki bölgelerde etkili olduğunu belirtti.

Fındığın kış döneminde belli bir süre soğuğa ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Aralık ve ocak aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fındık bitkisinde doğum süreci hızlanmıştı. Bölge çiftçimiz uzun süredir kar yağışını bekliyordu. Nihayet dün geceden itibaren de orta ve yüksek kesimlerde yağış başladı. Çiftçimizin yüzünü güldürdü. Zamanında yağan kar fındık için faydalıdır. Şimdi ise karın sahile inmesini bekliyoruz."

Şahin, GZO olarak çiftçilere ürünlerini tarım sigortası ile güvence altına almaları çağrısında bulunduklarını da ifade etti.