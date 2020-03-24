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Gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası

Rekabet Kurumu, küresel Covid-19 salgınının yaşanırken, yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları yapıldığının gözlendiğini ve bunlara karşı ağır idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

24 Mart 2020 Salı 13:24
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Gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası

İSTANBUL - Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küresel COVID-19 salgınının yaşandığı bugünlerde, yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere ülkemiz gıda piyasasında fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları yapıldığı gözlenmektedir.

"Tüketici refahını korumak ve etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek üzere yetkilendirilmiş Rekabet Kurumu, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan tüm aktörleri yakından takip etmektedir.

"Bu kapsamda, yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezası uygulanacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rekabet KurumuKüresel Covid19 SalgınıGıdada Fahiş Fiyat Artışı
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