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Gıda Komitesi, fahiş fiyata karşı veri tabanlı çalışmalarını sürdürecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

29 Ocak 2021 Cuma 14:23
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Gıda Komitesi, fahiş fiyata karşı veri tabanlı çalışmalarını sürdürecek

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katılımıyla toplandı. Toplantıda Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkilerinin ele alındığı kaydedildi. 

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Komitenin aldığı kararlara ilişkin de şöyle denildi:

"Komitenin; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda; tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunuldu ve kurumlar arası iş birliğinin çerçevesi belirlendi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıGıda Ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Ve Değerlendirme KomitesiFahiş Fiyat
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